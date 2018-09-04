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  • Что происходит на перекрестках Таллинна: следите за движением с помощью веб-камер

Что происходит на перекрестках Таллинна: следите за движением с помощью веб-камер

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Лето закончилось, а с наступлением осени люди снова возвращаются в столицу. Что же станет с движением на улицах Таллинна? Следите за ситуацией на дорогах с помощью веб-камер Postimees.

Только вчера Postimees писал о том, что исследование инженерного бюро Stratum показало, что расположенные после круга Хааберсти перекрестки со светофорами получат значительную дополнительную нагрузку, хотя они и раньше работали на грани своих возможностей. Таким образом, пробки переедут подальше от Хааберсти и поближе к центру города.

Также за ситуацией на столичных улицах можно следить с помощью онлайн-карты Waze:

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