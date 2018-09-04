Что происходит на перекрестках Таллинна: следите за движением с помощью веб-камер

Только вчера Postimees писал о том, что исследование инженерного бюро Stratum показало, что расположенные после круга Хааберсти перекрестки со светофорами получат значительную дополнительную нагрузку, хотя они и раньше работали на грани своих возможностей. Таким образом, пробки переедут подальше от Хааберсти и поближе к центру города.