Что происходит на перекрестках Таллинна: следите за движением с помощью веб-камер
4 сентября 2018, 7:36
Лето закончилось, а с наступлением осени люди снова возвращаются в столицу. Что же станет с движением на улицах Таллинна? Следите за ситуацией на дорогах с помощью веб-камер Postimees.
Только вчера Postimees писал о том, что исследование инженерного бюро Stratum показало, что расположенные после круга Хааберсти перекрестки со светофорами получат значительную дополнительную нагрузку, хотя они и раньше работали на грани своих возможностей. Таким образом, пробки переедут подальше от Хааберсти и поближе к центру города.
Также за ситуацией на столичных улицах можно следить с помощью онлайн-карты Waze: