Экс-президент Аргентины предстала перед судом по делу о коррупции

Допрос в суде продолжался в течение получаса. Отмечается, что показания в суде 65-летняя экс-глава государства по этому делу давала уже во второй раз.

По словам Фернандес де Киршнер, она "совершила никаких преступлений" и не была вовлечена ни в какую "незаконную деятельность".

На прошлой неделе стражи порядка Аргентины провели обыски в доме экс-президента страны после того, как федеральный судья Клаудио Бонадио направил в сенат петицию о том, чтобы частично снять с Фернандес де Киршнер парламентский иммунитет.