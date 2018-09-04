Уволенный директор библиотеки Тартуского университета готов судиться с вузом

Таким образом Халлик может стать одним из первых людей в Эстонии, кто будет отстаивать свои интересы в суде после предъявления обвинений в домогательствах.

Неожиданной уволенный в прошлую среду директор библиотеки Мартин Халлик (42) на протяжении нескольких дней не отвечал на звонки и СМС. но в пятницу он все же дал короткий комментарии в помещениях ведущего адвокатского бюро.

Халлик заявил, что не применял насилия или силы, хотя обвинения в притеснениях напрямую не опроверг.

«Мне известно, что причиной для расторжения со мной трудовых отношений послужили жалобы бывших коллег или коллеги. Но я по сей день не знаю, что мне вменяют в вину», - заверил он.

Представители университета говорят, что не могут раскрывать подробности данного скандала. «Университет имеет доказательства, на основании которых договор был расторгнут в одностороннем порядке. Таков порядок», - сообщили в вузе.

Также представитель университета сообщил, что если Халлик решит обратиться в суд, то данная информация станет доступна общественности.

В телефонном разговоре Халлик подчеркнул, что вуз по сей день не предоставил ему каких-либо доказательств.