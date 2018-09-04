Сборная Эстонии по футболу подходит к старту в Лиге наций не в оптимальном составе

Сборная Эстонии по футболу готовится к старту в новом турнире под эгидой УЕФА - Лиге наций, успешное выступление в котором позволит пробиться в финальную стадию чемпионата Европы.
Состав эстонской команды на ближайшие игры против Греции и Финляндии пока нельзя назвать оптимальным, пишет rus.err.ee.
Уже сегодня в Англию улетит 20-летний полузащитник Маттиас Кяйт, которому предстоит операция. Также испытывают проблемы со здоровьем защитник Йоонас Тамм и нападающий Сергей Зенев, а еще целый ряд футболистов не имеют игровой практикой в своих клубах. Ключевой полузащитник сборной Эстонии Константин Васильев играет не за основной, а за молодежный состав польского клуба "Пяст", поэтому, по его словам, из-за этого ему сложно оценить свой нынешний игровой уровень.