Сборная Эстонии по футболу подходит к старту в Лиге наций не в оптимальном составе

Уже сегодня в Англию улетит 20-летний полузащитник Маттиас Кяйт, которому предстоит операция. Также испытывают проблемы со здоровьем защитник Йоонас Тамм и нападающий Сергей Зенев, а еще целый ряд футболистов не имеют игровой практикой в своих клубах. Ключевой полузащитник сборной Эстонии Константин Васильев играет не за основной, а за молодежный состав польского клуба "Пяст", поэтому, по его словам, из-за этого ему сложно оценить свой нынешний игровой уровень.