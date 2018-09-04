Опрошенные Postimees ученые-экономисты и аналитики считают, что смягчение в отношении внутренней и рабочей миграции значительно улучшило бы ситуацию с нехваткой рабочей силы, но в долгосрочной перспективе такое решение они видят далеко небеспроблемным.
По словам экономического советника президента Хейдо Витсура, на проблемы рынка рабочей силы нужно смотреть с двух сторон: «Одна из них касается самих предпринимателей, которые и впредь хотят делать то, что они делали всегда. Вторая относится к большей части населения, которое не хочет видеть здесь большого притока иностранцев». По словам Витсура, иммиграция, конечно, смягчила бы проблемы рынка труда, но он уверен, что большая часть населения против этого и политики должны с этим считаться – для предпринимателей это означает то, что они должны реорганизовать свою деятельность и вывести часть своего бизнеса из Эстонии.
Докторант факультета экономики Эрик Ару говорит, что единственным быстрым решением является ввоз иностранных работников с низкими зарплатами: «Хотелось бы посмотреть, какая политическая сила на это решится». Однако считает он, государство могло бы сейчас притормозить рост зарплат в общественном секторе: «Кто сказал, что государственный хлеб должен быть длинным и толстым?» В длительной перспективе, по оценке Ару, обязательно нужно что-то предпринять в сфере образования: «Я не особо верю в разговоры о том, что в Эстонии идет излишняя подготовка так называемых мягких специалистов. Не каждый деятель культуры работает по специальности, но не нужно мне говорить о том, что это образование ничего ему не дало».
Преподаватель Тартуского университета Виктор Трасберг, прежде всего, говорит, что использование словосочетания «рабочие руки» в отношении работников – это дискриминация и обесценивание: «Жители Эстонии работают разумом, сердцем и иногда и руками, но они не рабочие руки, не рабочие подошвы и не рабочие задницы». По словам Трасберга, в нашем экономическом пространстве нет нехватки рабочей силы: «Эстония находится на едином рынке, где имеется более 350 миллионов работников, и нам этого хватит. Проблема в наших маленьких зарплатах и дешевой продукции». Он считает, что государству нужно избежать разрешения на ввоз дешевой рабочей силы: «Если эстонская фирма не может содержать свою будку, потому что не платит зарплаты, закройте ее. Временные работники без корней из дешевых стран уничтожат наше общество, а не увеличат богатство».
Трудовые отношения обновляются
Экономист Банка Эстонии Орсолия Соосаар обращает внимание на то, что у обеспокоенности работодателей по поводу нехватки рабочей силы есть два компонента: один обусловлен экономическим циклом, а второй больше исходит из структурных факторов, например, сокращения численности молодых людей, выходящих на рынок труда: «В процессе экономического цикла ожидаемо, что спрос на рабочую силу увеличится. Во время экономического спада много свободной рабочей силы, предприниматели не хотят никого брать на работу, а если хотят, то есть много кандидатов. А когда наступают хорошие времена, безработица маленькая и есть спрос, хотят расширяться, но рабочая сила ограничивает. За хорошими годами в экономике следуют плохие времена, которые нужно учитывать, принимая политические решения».
С точки зрения предприятий, увеличение иммиграции из третьих стран было бы быстрым решением, отмечает Соосаар: «Но принимая такое решение, нужно учесть и долгосрочные расходы с позиции общества: социальное страхование, интеграция и так далее. И хотя в Эстонии социальные дотации для людей работоспособного возраста не такие чудесные, как в Скандинавских странах, система социального страхования является солидарной: люди, зарабатывающие маленькие зарплаты на малопроизводительных рабочих местах вносят за всю свою жизнь в нее меньший вклад, чем получают обратно». Большей проблемой, чем нехватка рабочей силы, по ее словам, является то, что предприятия слишком мало инвестируют, а производительность растет слишком медленно.
Уйти от субподрядов
Аналитик профессиональной палаты Сийм Круселль отметил, что, к сожалению, предприятия Эстонии часто не могут платить людям желаемую зарплату: «Это в свою очередь связано с тем, что Эстонии больше нельзя считать страной субподрядов, но мы пока не стали и государством с высокой рабочей производительностью и большой дополнительной ценностью». До увеличения квоты на ввоз иностранной рабочей силы, по его оценке, нужно проанализировать бизнес-модели предприятия с точки зрения долгосрочной конкурентоспособности – разрешить ввоз иностранных разнорабочих в страну можно только на проектной основе и временно.
По словам лектора Эстонской высшей школы предпринимательства Mainor Тайми Эленурм, на этапе свободного движения рабочей силы и резкого роста сетевых рабочих отношений ключевой темой отбора персонала была вербовка талантов: «Но одних только талантов не достаточно, нужны и середнички – те, кто выполнят рутинную работу». Преподаватель Estonian Business School Кайре Пыдер обращает внимание на то, что во многих сферах деятельности начало преобладать так называемое исполнение микрозадач без трудовых отношений – уборщицы, свободные таксисты, телефонные продавцы. Пыдер отмечает, что в случае таких форм труда проблемой становятся выплаты по пенсионному страхованию, а также компенсации по здравоохранению и страхованию от безработицы, но если смотреть с оптимизмом, в этом можно углядеть начало полного обновления трудовых отношений.
Тоомас Тамсар: мы обманываем самих себя. Самое это не пройдет
По оценке руководителя Центрального союза работодателей Тоомаса Тамсара, большая часть партий поняли серьезность и возможности решения кризиса рабочей силы, но боятся об этом говорить.
Причиной этому, по словам Тамсара, являются царящие в обществе страхи, связанные с иностранцами: «Смешивают в одну кучу зарубежных специалистов и беженцев. Но поскольку есть риск потерять какого-то избирателя из-за неудобной проблемы рабочей силы, то партии избегают этой проблемы».
С этом смысле, с точки зрения Тамсара, ясно, что своими силами мы не справимся, и теперь есть лишь один вопрос: какая из партий решится это признать: «Наш первый самообман – надежда, что это как-то решится само. Давайте вспомним задачку с наполнением бассейна из школьной математики. Мы знаем, что за 25 лет бассейн работников сократился примерно на 120 000 человек. Если мы хотим, чтобы в бассейне была вода, то есть более-менее сохранился уровень работников, нужно попытаться перекрыть кран оттока, или хотя бы сделать его потише, и открыть другой - кран притока».
И так называемый рынок оттока, по словам Тамсара, нужно сделать менее интенсивным, хотя прекратить отъезд полностью невозможно: «Нам повезет, если мы сможем удержать отъезд на нынешнем уровне». Но как получить приток? «Рожать? Как, в действительности не знает никто. Также нельзя предположить, что решить всю проблему можно одной только иммиграцией. Но всеми кранами нужно заниматься так, чтобы результат был не слишком горячим, и не слишком холодным, а достаточно теплым».
По оценке Центрального союза работодателей, возможными решениями могло бы быть следующее: реформа трудозанятости, то есть возврат на рынок труда людей с пониженной трудоспособностью. Отсюда мы могли бы получить почти 100 000 человек.
Пенсионная реформа, то есть повышение возраста выхода на пенсию. Это помогло бы 15 000-20 000 людьми.
Сокращение количества работников общественного сектора. Сейчас работники общественного сектора составляют 21 процент от трудозанятости. Их количество нужно сократить минимум на 20 000, а лучше всего на 30 000 человек.
Трудовая миграция. Миграционная политика должна исходить с одной стороны из потребностей экономики и рынка труда, а с другой, из способности общества к интеграции.
Упразднить предельное количество приезжающих специалистов (работников, получающих зарплату выше среднего), чтобы помочь их официальной работе в Эстонии. Развитие э-резидентства. Нужно найти среди э-резидентов квалифицированную рабочую силу, можно создать биржу труда для э-резидентов – электронную среду, - которая сведет работодателей, ищущих квалифицированную рабочую силу и э-резидентов, которые заинтересованы жить в Эстонии и начать здесь работать. Увеличение рождаемости. Речь идет о методе с чрезвычайно длительным влиянием – на увеличение рождаемости и достижения рожденных детей работоспособного возраста потребуется минимум 30 лет.
Автоматизация.
Партии относятся к иностранной рабочей силе строптиво
Большая часть партий Эстонии относится к допущению в страну иностранной рабочей силы консервативно. Предпочтение отдается жестко контролируемой миграции.
Эрки Сависаар, Центристская партия
- Миграционные квоты сейчас слишком маленькие и жесткие, их нужно менять. Но вводя изменения нужно следить за тем, чтобы это не угрожало местным жителям. Нельзя создать ситуацию, при которой эстонцы останутся без работы, поскольку рабочую силу привозят из-за пределов страны.
- Нехватку рабочей силы помогло бы снизить и более благосклонное отношение к работе с частичной занятостью. Минимальный социальный налог нужно упразднить, чтобы у предпринимателей возник интерес брать людей на работу и на несколько часов. По моей оценке, это не создаст налоговую дыру для государства, поскольку сейчас люди, желающие работать с частичной занятостью, скорее отказываются от работы или им платят зарплату в конверте, и государство не получает вообще ничего.
Кая Каллас, Партия реформ
- Прекратим взимать более высокие налоги с работающих пенсионеров и упраздним все положения законов, которые усложняют работу для пенсионеров.
- Продолжим реформу трудозанятости, чтобы вывести еще больше людей с особыми потребностями на рынок труда.
- Бесконтрольная миграция. Работодатель должен позаботиться о том, чтобы работник после прекращения трудового договора покинул Эстонию.
- Общая эстоноязычная система образования. Сейчас меньше заняты те люди, которые не говорят на эстонском языке.
- Новые правила работы, отвечающие новым реалиям, обновление Закона о трудовом договоре.
Рийна Сиккут, Социал-демократическая партия
- Более лучшее использование буферов рабочей силы (безработные, молодые родители, пассивные работники и так далее). Обновление знаний специалистов, поддержка работодателей при приеме на работу людей со сниженной работоспособностью.
- Снижение так называемой нагрузки по опеке: изменения системы родительского отпуска и более гибкие возможности ухода за ребенком, которые позволят объединить возможность работать и растить ребенка. Поддержка людей, ушедших с рынка труда из-за необходимости заботиться о своих пожилых или больных родственниках. Пенсией должно быть возможно оплатить место в доме презрения.
- Более гибкий пенсионный возраст, создание возможности работать с частичной занятостью, прежде всего, для пожилых. На порталах поиска работы нужно прекратить отбор кандидатов по возрасту.
- Лучшее применение людей с высшим образованием и сильными знаниями. У предприятий должна быть возможность для создания умных рабочих мест.
Хелир-Валдор Сеэдер, «Исамаа»
- Первой задачей экономики Эстонии является – дать жителям Эстонии работу за разумную зарплату, а не собирать тут рабочие места с маленькой дополнительной ценностью, которые заполнят иммигранты.
- Снижение вмешательства государства в структуру экономики Эстонии и бизнес-модели предприятий. Смягчение квот на ввоз рабочей силы – это деформация рынка, которую мы не можем себе позволить.
- Изменение трудового законодательства в более гибкое. Помочь в начинании собственного бизнеса и создании рабочего места для самого себя.
- Учебные программы эстонского языка для инородцев.
- Более лучшее применение людей с ограниченной работоспособностью, как можно дольше держать людей на рынке труда.
Кауль Нурм, Свободная партия
- Изменение Закона о трудовом договоре. Благосклонное отношение к отдаленной работе и работе с частичной занятостью. Большая, чем сейчас часть налогов работников и микропредприятий должна поступать местным самоуправлениям. Учет рабочего времени по часам.
- Уточнение правил ввоза иностранной рабочей силы. Консервативное отношение к использованию иностранной рабочей силы.
- Снижение налогов на рабочую силу.
- Адаптация системы образования под потребности меняющегося рынка труда. Безработным нужно предлагать переобучение. Помочь в пожизненном обучении.
Зюлейха Измаилова, Зеленые
- Упрощение возможности работы с частичной занятостью, дотации, связанные с работой нужно сделать пропорциональными трудовой нагрузке. Пересмотр регуляций отдаленной работы и налогообложения на создание отдаленных рабочих мест.
- Обеспечить учителей достойной зарплатой.
- Снизить расчетную норму рабочих часов с 40 до 32 часов в неделю, не снижая уровня зарплаты. Это не означает, что нельзя работать больше или меньше.
- Расширение возможности временного ввоза специалистов.
- Подготовка введения зарплаты гражданина.
Индрек Нууме, Эстония 200
- Здесь приветствуются люди, которые хотят тут работать, платить налоги и уважают наше языковое и культурное пространство. Важно, чтобы во благо экономики Эстонии работало как можно больше людей из-за пределов страны, чтобы Эстония стала страной штаб-квартир.
- Можно было бы подумать, нужно ли вообще устанавливать ограничения на работу в Эстонии для людей, получающих большие зарплаты. Допуск людей в Эстонию со временным разрешением на работу должен быть более гибким.
Анзори Барклая, пока без названия, так называемая партия Артура Тальвика
За нехваткой магазинных кассиров стоит смехотворная зарплата. За нехваткой учителей то, что зарплата в какой-то момент была смехотворной, а общественная позиция слабой. В ИТ-мире причина в нехватке живой силы. Решения различны – в случае кассиров нужно поднять зарплаты, или использовать автоматизированные кассы. В ИТ-секторе можно облегчить вербовку специалистов и ввести предельную ставку налогов на рабочую силу.
EKRE отказалась отвечать на вопросы.