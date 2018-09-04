Тоомас Тамсар: мы обманываем самих себя. Самое это не пройдет

По оценке руководителя Центрального союза работодателей Тоомаса Тамсара, большая часть партий поняли серьезность и возможности решения кризиса рабочей силы, но боятся об этом говорить.

Причиной этому, по словам Тамсара, являются царящие в обществе страхи, связанные с иностранцами: «Смешивают в одну кучу зарубежных специалистов и беженцев. Но поскольку есть риск потерять какого-то избирателя из-за неудобной проблемы рабочей силы, то партии избегают этой проблемы».

С этом смысле, с точки зрения Тамсара, ясно, что своими силами мы не справимся, и теперь есть лишь один вопрос: какая из партий решится это признать: «Наш первый самообман – надежда, что это как-то решится само. Давайте вспомним задачку с наполнением бассейна из школьной математики. Мы знаем, что за 25 лет бассейн работников сократился примерно на 120 000 человек. Если мы хотим, чтобы в бассейне была вода, то есть более-менее сохранился уровень работников, нужно попытаться перекрыть кран оттока, или хотя бы сделать его потише, и открыть другой - кран притока».

И так называемый рынок оттока, по словам Тамсара, нужно сделать менее интенсивным, хотя прекратить отъезд полностью невозможно: «Нам повезет, если мы сможем удержать отъезд на нынешнем уровне». Но как получить приток? «Рожать? Как, в действительности не знает никто. Также нельзя предположить, что решить всю проблему можно одной только иммиграцией. Но всеми кранами нужно заниматься так, чтобы результат был не слишком горячим, и не слишком холодным, а достаточно теплым».

По оценке Центрального союза работодателей, возможными решениями могло бы быть следующее: реформа трудозанятости, то есть возврат на рынок труда людей с пониженной трудоспособностью. Отсюда мы могли бы получить почти 100 000 человек.

Пенсионная реформа, то есть повышение возраста выхода на пенсию. Это помогло бы 15 000-20 000 людьми.

Сокращение количества работников общественного сектора. Сейчас работники общественного сектора составляют 21 процент от трудозанятости. Их количество нужно сократить минимум на 20 000, а лучше всего на 30 000 человек.

Трудовая миграция. Миграционная политика должна исходить с одной стороны из потребностей экономики и рынка труда, а с другой, из способности общества к интеграции.

Упразднить предельное количество приезжающих специалистов (работников, получающих зарплату выше среднего), чтобы помочь их официальной работе в Эстонии. Развитие э-резидентства. Нужно найти среди э-резидентов квалифицированную рабочую силу, можно создать биржу труда для э-резидентов – электронную среду, - которая сведет работодателей, ищущих квалифицированную рабочую силу и э-резидентов, которые заинтересованы жить в Эстонии и начать здесь работать. Увеличение рождаемости. Речь идет о методе с чрезвычайно длительным влиянием – на увеличение рождаемости и достижения рожденных детей работоспособного возраста потребуется минимум 30 лет.

Автоматизация.