Обзор Департамента статистики по Нарве – этот город остается загадкой

дальше будет оставаться для нас загадкой, пишет Postimees.

По данным Департамента статистики, население Нарвы постоянно сокращается, например, в прошлом году на 1033 жителей, но средние доходы людей за десять лет выросли почти в два раза.

И хотя количество предприятия с 20 и больше работниками в последнее десятилетие в Нарве уменьшилось, меньшее количество фирм с меньшим количеством работников в состоянии производить такую же дополнительную ценность.

Сыстра и Ымблус отметили, что бизнес в Нарве работает, зарплаты людей растут, но люди все равно уезжают: «Может быть, отъезд это такой инерционный процесс – люди не чувствуют происходящих в Нарве улучшений, или план уехать был составлен раньше, а подъем в Нарве не смог его изменить».

«Так или иначе, Нарва находится в переломной точке своего развития. Произошли многие позитивные изменения, но часть процессов еще ожидают своей очереди. Нарва уникальна для Эстонии, и будет очень хорошо, если город сможет раскрыть весь свой потенциал»,- отметили аналитики.

И все же Нарва и впредь будет оставаться загадкой, считают они: «Явно пройдет еще время до того, как мы в полной степени почувствуем, что все же движет этим городом, и какой является формула запуска его всего потенциала».