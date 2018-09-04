Херкель: провал миссии Свободной партии станет ударом для всей Эстонии

«Призываю всех членов и сторонников Свободной партии вернуться к этим ценностям, призываю всех к защите Свободной партии, - говорится в обращении. - Не верьте тем, кто говорит, что в политике ничего не стоят ценности и честные правила игры! Наоборот, именно мы должны защищать их до конца. Если Свободная партия провалит свою миссию, это станет серьезным ударом для всей Эстонии, нашего общества и культуре сотрудничества».

«Мой долг — сообщить всем, что 30 августа Юри Адамс представил руководству Свободной партии платформу из восьми пунктов, чтобы договориться о мирном созыве общего собрания партии руководством в сотрудничестве и контакте с группой по сбору подписей. Этот подход поддержали семь членов правления, против были двое, [Моника] Хауканымм и [Вахур] Коллом, которые вслед за этим на следующий день вышли из правления», - говорится в обращении.

«Согласно принципам Адамса, на повестке дня были бы выборы председателя партии, выборы правления партии, вопросы, связанные с предвыборной кампанией и избирательной стратегией. Мы также предложили не включать в повестку дня пункты, связанные с внутренними конфликтами, и что стороны с самого начала откажутся от тех форм внутрипартийной борьбы, которые просачиваются в прессу и формируют отрицательную репутацию партии. Требования о немедленной отставке председателя должны прекратится, никто не будет ограничивать ничье право вновь выдвинуть свою кандидатуру», - сообщил Херкель.

По словам лидера партии, деятельность покинувших правление четырех членов партии было направлено против всех четырех примирительных пунктов. «Это и было главной причиной, по которой продолжавшиеся несколько дней попытки навести мост вновь наткнулись на отсутствие готовности к сотрудничеству. В то же время, среди членов партии поощрялось распространение подписных листов. Таким образом, они предпочли конфликт сотрудничеству».

«Следовательно, все попытки найти решение оказались на данный момент бесплодными, ни один компромисс не сработал, а вежливые люди уже голосуют ногами, число членов партии сокращается. Усилия многих людей, потраченные на построение Свободной партии, уничтожаются сознательным, а отчасти и происходящим из неопытности разрушением. В подобной информационной войне и на таком медийном фоне не может быть победителей и проигравших, так мы потеряем все!»