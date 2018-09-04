Самодержец на государственной службе

Ежедневно из-под его пера выходило около десятка указов. Отдыхать он не умел – отдыхом служила смена занятий. Большую часть жизни Петр провел в поездках, останавливаясь не в 5-звездочных отелях, а в крестьянских избах и в походном шатре; мог с аппетитом закусить и за королевским столом и обойтись за завтраком ломтем хлеба, репой и парой стаканов пива в придорожном трактире. Не любил дворцовых залов; представление о его вкусах могут дать комнаты петровского Зимнего дворца (в стенах нынешнего Эрмитажного театра в Петербурге), похожие на жилища амстердамских бюргеров. «Голландский» вкус Петра отразились и на облике Петербурга, Он участвовал в разработке его планов, сам руководил застройкой, вникал во все мелочи, включая установку скамеек и насаждения деревьев по улицам.

В 1721 г. Петр I вместе с титулом императора принял и звание «Отца Отечества» – и, видимо, искренне полагал себя таковым. Царь провозглашал принципы «разума» и «порядка», по которым должно строиться государство и жизнь его обитателей; личным примером это демонстрировал – он первым из российских монархов состоял на военной службе, на деле совершил карьеру от «бомбардира» до генерала и вице-адмирала и получал соответствующее жалование. Но не сомневался в своем праве наставлять подданных «яко детей» и требовать беспрекословного послушания: «Я повелеваю подданными, повинующимися моим указам. Сии указы содержат в себе добро, а не вред государству. Англинская вольность здесь не у места, как к стене горох».

На службу «общему благу» царь стремился поставить всех - и «подлых», и благородных. Первые должны были исправно платить подати, служить в армии и отбывать повинности. Для дворян же реформы означали по-прежнему бессрочную службу в полках или канцеляриях. Этому служению он подчинял и личную жизнь, не щадя ни себя, ни близких. Этого же требовал и от других. Когда Петр в 1716 г. в Копенгагене не смог повидать поутру своего союзника – датского короля Фредерика IV (тот проводил время с любовницей), он сделал царственному «брату» замечание и в ответ на упрек, что и он, Петр, имеет «метресс», возразил: «Мои шлюхи мне ничего не стоят. Но та, что содержите вы, обходится вам в тысячи риксталеров, которые вы могли бы потратить с гораздо большей пользой».

Разносторонняя образованность и любовь к отечеству сочетались в нем с жестокостью и пренебрежением к человеческой личности. Не терпевший непрофессионализма ни в чем Петр мог указать палачам на погрешности в их работе («ноздри вынуты малознатно», а надо обрезать до кости!) или порадовать флорентийского герцога – отловить для него в качестве подарка в тундре шесть «самоедов»-ненцев «подурнее рожищем».

Он нежно заботился о дочерях и любимой жене Екатерине – в полюбившимся супругам уголке под Ревелем царь в 1718 году начал возведение дворца и парка Екатериненталя (Кадриорга – И.К.) и сам вместе с архитектором осматривал место строительства и «размеривал фундаменты». «Огород, которой два года как посажен, так разросся, что веры нельзя нять…; каштаны также все изрядно кроны имеют. Полаты только снаружи домазавают, а внутри готовы, и единым словом сказать, что едва ль где инде такой дом правильной имеем. При сем посылаю вам клубники, которая еще до приезду нашего на грядах поспела, также и вишни; зело удивляюсь, что так рана здесь поспевает», – писал он супруге в июле 1723 года. Русский царь и первый меценат личным примером учил соблюдать светские приличия (в том числе, например, что нехорошо во дворце валяться на кровати в грязных сапогах) – и рубить головы восставшим стрельцам, а в гневе был способен на убийство.

Модернизация Московского царства шла стремительно, но Россия не стала похожей на Голландию. Однако успех многих (хотя и не всех) преобразований во многом был обусловлен как раз тем, что планируемые реформы царь велел – по его словам – «спускать (соотносить – И.К.) с русскими обычаи» – прежде всего, с повышенной ролью государства во всех сферах общественной жизни и «служебным» характером отношений всех социальных слоев с властью. В результате западноевропейские «образцы» на русской почве приобретали вполне местные черты.