IKEA в Латвии уже попала в первый скандал

Читательница Latvijas Avīze возмущена, что в недавно открытом в Риге магазине IKEA покупателей не обслуживают на государственном языке. Администрация IKEA извинилась и обещала разобраться в ситуации.
"Я вернулась в Латвию после 68 лет проживания в Швеции. По-русски я практически не говорю. После того как меня отказались обслуживать на латышском языке в IKEA, я решила больше не посещать этот магазин", - написала в газету рижанка Анита Павулане.
"Мне стыдно за IKEA. Обычно, когда продавец в магазин разговаривает со мной на русском языке, я оставляю корзинку с покупками и ухожу. В этот раз внук очень устал, поэтому я все-таки сделала покупки. И продавец со мной разговаривала на английском языке. И странно, что у кассы меня обслуживала женщина, а на чеке покупки указано, что имя кассира Петерис...Мебель теперь буду заказывать только у местных мастеров. Будет дороже, но деньги останутся в Латвии. Я была в магазинах IKEA в США и в Швеции, но нигде не встречала такого поверхностного и равнодушного отношения к покупателям как в Риге".
Представитель IKEA в странах Балтии Рената Данти извинилась перед покупательницей. Данти сообщила, что интервью с будущими работниками проводились на латышском языке, чтобы убедиться в знаниях потенциального сотрудника. "Мы проанализируем случившееся и проведем необходимые улучшения, чтобы работники, особенно те, кто обслуживает клиентов, могли с ними общаться на латышском или другом приемлемом для клиента языке", - сообщила она.