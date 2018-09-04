IKEA в Латвии уже попала в первый скандал

"Я вернулась в Латвию после 68 лет проживания в Швеции. По-русски я практически не говорю. После того как меня отказались обслуживать на латышском языке в IKEA, я решила больше не посещать этот магазин", - написала в газету рижанка Анита Павулане.

"Мне стыдно за IKEA. Обычно, когда продавец в магазин разговаривает со мной на русском языке, я оставляю корзинку с покупками и ухожу. В этот раз внук очень устал, поэтому я все-таки сделала покупки. И продавец со мной разговаривала на английском языке. И странно, что у кассы меня обслуживала женщина, а на чеке покупки указано, что имя кассира Петерис...Мебель теперь буду заказывать только у местных мастеров. Будет дороже, но деньги останутся в Латвии. Я была в магазинах IKEA в США и в Швеции, но нигде не встречала такого поверхностного и равнодушного отношения к покупателям как в Риге".