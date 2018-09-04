В Ляэне-Вирумаа обнаружено более 200 различных взрывных устройств
4 сентября 2018, 10:38
В понедельник спасатели, проверяя поступившую из Ляэне-Вирумаа информацию, обнаружили более 200 различных взрывных устройств.
На данный момент идентифицировано 203 устройства, передает агентство BNS. Среди находок есть снаряды калибром от 20-мм до 155-мм, также найдено несколько выпрыгивающих мин.
Спасатели доставили взрывные устройства на полигон Сил обороны в Сиргала, где их ликвидируют при первой возможности.