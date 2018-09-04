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  • В Ляэне-Вирумаа обнаружено более 200 различных взрывных устройств

В Ляэне-Вирумаа обнаружено более 200 различных взрывных устройств

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Найденный в Ляэне-Вирумаа арсенал.

ФОТО: Ida päästekeskus

В понедельник спасатели, проверяя поступившую из Ляэне-Вирумаа информацию, обнаружили более 200 различных взрывных устройств.

На данный момент идентифицировано 203 устройства, передает агентство BNS. Среди находок есть снаряды калибром от 20-мм до 155-мм, также найдено несколько выпрыгивающих мин.

Спасатели доставили взрывные устройства на полигон Сил обороны в Сиргала, где их ликвидируют при первой возможности.

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