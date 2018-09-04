Число пассажиров Tallink выросло

Объем грузоперевозок вырос на 2,8 процента до 31 517 единиц, но число перевезенных автомобилей пассажиров сократилось на 0,6 процента до 115 322 единиц, сообщил Tallink бирже.

На линии Эстония-Финляндия оборот пассажирских и грузоперевозок вырос в годовом сравнении на 0,7 процента, до 496 000 пассажиров и 20 400 единиц грузов. Легковых автомобилей было перевезено 78 200, на 0,8 процента больше в годовом сравнении.

На линии Эстония-Швеция в августе обслужили 109 800 пассажиров, на 1,7 процента больше в годовом сравнении. Грузоперевозки сократились за год на 0,7 процента до 3651 единицы, а легковых автомобилей было перевезено 7940, на 4,7 процента меньше в годовом сравнении.

На линии Финляндия-Швеция августовское число пассажиров выросло за год на 0,7 процента до 293 200 человек, грузоперевозки выросли на 8,1 процента до 6128 единиц, но число перевезенных автомобилей сократилось на 2,1 процента до 21 525 единиц.