Вт, 4.09.2018
не благоразумнее ли уступить Трампу Твиттер, телеэфиры и прочие погремушки, а разными головоломными внешнеполитическими вопросами стараться не досаждать? Иван Пауков
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Копенгаген за 84 евро!

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Копенгаген.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и reisiguru.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Дубровник начиная со 153 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бари начиная со 128 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мадейру начиная с 209 евро

Туда-обратно из Таллинна в Восточную Африку начиная с 339 евро

Туда-обратно из Таллинна в Гавану начиная с 565 евро

Кругосветное путешествие со стартом из Таллинна начиная с 842 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Исландию начиная со 125 евро

Туда-обратно из Таллинна в Копенгаген начиная с 84 евро

Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 88 евро

Туда-обратно из Таллинна в Мадрид начиная со 128 евро

Читать также

Актуально

НАВЕРХ