Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Копенгаген за 84 евро!
4 сентября 2018, 10:59
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и reisiguru.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Дубровник начиная со 153 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бари начиная со 128 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мадейру начиная с 209 евро
Туда-обратно из Таллинна в Восточную Африку начиная с 339 евро
Туда-обратно из Таллинна в Гавану начиная с 565 евро
Кругосветное путешествие со стартом из Таллинна начиная с 842 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Исландию начиная со 125 евро
Туда-обратно из Таллинна в Копенгаген начиная с 84 евро
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 88 евро
Туда-обратно из Таллинна в Мадрид начиная со 128 евро