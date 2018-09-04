Галерея: на Японию обрушился мощнейший тайфун
4 сентября 2018, 11:01
Во вторник на западное побережье Японии обрушился тайфун Джеби, который называют самым мощным за последние 25 лет. Скорость ветра достигала 216 км в час, сообщил RusERR со ссылкой на свою эстонскую редакцию.
Согласно прогнозам, высота волн может достигать 12 метров, уровень осадков за сутки может превысить 500 мм.
Власти настаивают на эвакуации почти 300 тысяч жителей крупного портового города Кобе. Тайфун уже достиг острова Сикоку и продолжает двигаться в сторону Хонсю и одного из крупнейших японских городов - Осаки.