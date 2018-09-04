В первом полугодии Россию посетило более 200 000 туристов из Эстонии
4 сентября 2018, 11:02
По данным российского аналитического агентства ТурСтат, в первом полугодии Россию посетили 213 000 прибывших из Эстонии туристов и тем самым Эстония заняла десятое место по числу туристских поездок в Россию.
В первую десятку стран по числу въездных туристских поездок в Россию вошли: Украина (3,73 млн поездок), Казахстан (1, 544 млн), Китай (667 тыс.), Финляндия (461 тыс.), Азербайджан (396 тыс.), Польша (346 тыс.), Германия (262 тыс.), Армения (260 тыс.), Молдавия (228 тыс.) и Эстония (213 тыс.).