Фото: дом в Виймси имеет неуловимые японские черты

Недавно построенный просторный одноэтажный дом с высокими потолками находится в красивом и зеленом жилом районе Лаанвере в Хаабнеэме. Знатоки считают, что притаившийся среди высоких сосен дом имеет сходство с произведениями современной японской архитектуры.

ФОТО: City24

В центре здания имеется внутренний дворик, где находится сад в японском стиле. Сад огорожен стеклянными стенами высотой 3,75 метра, сквозь которые им можно любоваться из многих комнат. Планировка дома своеобразна: дом и прозрачен, и сохраняет приватность некоторых помещений, и обладает хорошей звукоизоляцией.

ФОТО: City24

В одном крыле дома находятся кухня, столовая и гостиная, откуда через застекленные двери можно выйти на террасу. В другом крыле - три спальни, в большей из которых - собственная ванная и гардеробная.