Вт, 4.09.2018
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Фото: дом в Виймси имеет неуловимые японские черты

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ФОТО: City24

В пригородах Таллинна много домов, построенных в самых разнообразных архитектурных стилях. Появился и дом, вызывающий ассоциации со страной восходящего солнца, пишет портал Kodustill

Недавно построенный просторный одноэтажный дом с высокими потолками находится в красивом и зеленом жилом районе Лаанвере в Хаабнеэме. Знатоки считают, что притаившийся среди высоких сосен дом имеет сходство с произведениями современной японской архитектуры. 

ФОТО: City24

В центре здания имеется внутренний дворик, где находится сад в японском стиле. Сад огорожен стеклянными стенами высотой 3,75 метра, сквозь которые им можно любоваться из многих комнат. Планировка дома своеобразна: дом и прозрачен, и  сохраняет приватность некоторых помещений, и обладает хорошей звукоизоляцией. 

ФОТО: City24

В одном крыле дома находятся кухня, столовая и гостиная, откуда через застекленные двери можно выйти на террасу. В другом крыле - три спальни, в большей из которых - собственная ванная и гардеробная.   

Если вам захотелось посмотреть другие фото и узнать о доме подробнее, то заходите СЮДА.

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