Утром приезжающих на автовокзал встречают бомжи

Представители Пярнуского автовокзала, полиции, мэрии и дневного центра для бездомных в курсе проблемы, но не могут найти ей достойного решения.

«Мы все время следим за этим и реагируем, если нужно. Однако часто это возможно лишь после того, как спящий уже уснул»,- рассказал о проблеме бездомных руководитель Пярнумааского центра общественного транспорта Андрес Кярпук. Он говорит, что находящимися на автовокзале бездомными они занимаются с момента открытия нынешнего терминала. Сформировалось сотрудничество с Пярнуским дневным центром для бездомных, работники которого ходят общаться с бомжами: «Они имеют авторитет среди тех людей, и у них получается убрать бездомных отсюда на несколько дней».

«Однако асоциальность – это не такая проблема, которую можно решить силой или наручниками. Да, конечно, для нас уже стало рутиной, что слишком пьяных или нарушающих общественный порядок людей мы доставляем на вытрезвление»,- заверил руководитель патрульной службы Пярнуского отдела полиции Хенри Мурумаа. Полиция либо приказываем пьяным нарушителям порядка уйти с автовокзала, или доставляет их на вытрезвление. По словам Мурумаа, речь идет о последствиях, а не о работе с причинами: «Некоторым же может казаться, что исчезнувшая с глаз долой проблема решена, но в действительности самое важное, чтобы асоциалы получили поддержку и помощь. Только так можно надеяться, что они найдут в себе силы вернуться к нормальному образу жизни».

Того же мнения придерживается и Кярпук, по словам которого, проблема не ограничивается автовокзалом, речь идет о более глобальной неприятности центра Пярну. Он считает, что перемещение бездомных из одного места в другое ничего не решит. Также Карпук напомнил о летней проблеме, когда в Пярну съехалось очень много бомжей из других городов Эстонии.

«Местных бездомных, которые серьезно воняют от гряди и от которых исходит сильный запах разных суррогатов, тут всего один-два. Я лично ходила изучать ситуацию на автовокзале, забрала от туда несколько человек и доставила их в приют»,- рассказала активистка Пярнуского приюта для бездомных и Pärnu Horisont MTÜ Ильме Сеэпере. Она добавила, что некоторые асоциалы приехали из другого города и в действительности у них даже есть место жительство. Сеэпере считает, что полиция могла бы взять ситуацию под контроль. Бездомного всегда можно доставить в приют, за исключением тех случаев, когда он агрессивный и пьяный.

«Места и услуги есть. Но кто те люди и инстанции, которые доставят нуждающегося в помощи в правильное место? Именно физически, поскольку направляющие и консультанты у нас есть»,- рассуждает Сеэпере.

Активистка приюта добавила, что тема попавшего в жизненные жернова человека очень тяжелая, и этой проблеме нужно последовательно искать решение.

По словам пресс-секретаря Пярнуской горуправы Теэта Роосаара, социальные работники знают и знакомят асоциалов с предлагаемыми городом социальными возможностями, объясняют угрозы ночлега на улице, но никто не может заставить принять помощь. Роосаар объяснил, что социальная работа – это постоянный процесс с победами и поражениями, где важно создать доверительные отношения: «Горуправа понимает отношение – «увезите их с глаз долой», но и у таких людей есть права. Если они не нарушают общественного порядка, полиция не может никуда их увезти». Он добавил, что не каждый дурнопахнущий человек в грязной одежде выброшен из жизни.