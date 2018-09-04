Мария Шарапова не смогла пробиться в четвертьфинал US Open

В матче четвертого круга она уступила испанке Карле Суарес-Наварро со счетом 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты, за которые россиянка допустила восемь двойных ошибок и сумела реализовать лишь три брейк-пойнта из восьми.

Мария был посеяна на турнире под 22 номером, ее соперница - под 30-м. Шарапова впервые в карьере проиграла в вечерней сессии на US Open, до этого в ее активе было 23 победы.

A perfect 30th birthday 🎁!@CarlaSuarezNava ends Sharapova's unbeaten record at night, defeating her 6-4, 6-3...



She will play Madison Keys in her 1st #USOpen QF since 2013! pic.twitter.com/NFR7C9gLkx — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2018

"Соперница провела прекрасный матч, превзойдя меня по многим компонентам, - проанализировала неудачу 31-летняя Мария. - Она играла стабильно и часто вынуждала меня совершать ошибки. При этом я не воспользовалась своими шансами, не действовала в атаке решительно, колебалась, когда надо было идти вперед. Я сделала много невынужденных ошибок в атаке".

За выход в полуфинал Суарес-Наварро, которой 3 сентября исполнилось 30 лет, поспорит с американкой Мэдисон Киз.