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Мария Шарапова не смогла пробиться в четвертьфинал US Open

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Шарапова на US open 2018.

ФОТО: chryslene caillaud / panoramic / imago/PanoramiC

Россиянка Мария Шарапова не смогла пробиться в четвертьфинал заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в эти дни в Нью-Йорке, передает Newsru.com.

В матче четвертого круга она уступила испанке Карле Суарес-Наварро со счетом 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты, за которые россиянка допустила восемь двойных ошибок и сумела реализовать лишь три брейк-пойнта из восьми.

Мария был посеяна на турнире под 22 номером, ее соперница - под 30-м. Шарапова впервые в карьере проиграла в вечерней сессии на US Open, до этого в ее активе было 23 победы.

"Соперница провела прекрасный матч, превзойдя меня по многим компонентам, - проанализировала неудачу 31-летняя Мария. - Она играла стабильно и часто вынуждала меня совершать ошибки. При этом я не воспользовалась своими шансами, не действовала в атаке решительно, колебалась, когда надо было идти вперед. Я сделала много невынужденных ошибок в атаке".

За выход в полуфинал Суарес-Наварро, которой 3 сентября исполнилось 30 лет, поспорит с американкой Мэдисон Киз.

В мужском одиночном турнире швейцарец Роджер Федерер уступил Джону Миллману и впервые с 2013 года не вышел в четвертьфинал US Open.

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