Исследование: типичная эстонская семья по-прежнему обходится лишь одним автомобилем

В Литве, напротив, несколько машин в семье встречается более чем в половине случаев и количество машин продолжает расти. В Латвии несколько машин в одной семье смогли себе позволить только 20% опрошенных.

«На первый взгляд кажется странным, что в экономически более развитой Эстонии количество машин в семье значительно уступает Литве. Но данные может объяснить культура использования автомашин в обоих странах. Если говорить о покупке второго автомобиля типичной семьей в Эстонии, с большей степенью вероятности будет выбрана почти новая (возрастом до трех лет) или новая машина ценой до 20 000 Евро, покупка которой потребует от семьи определенных вложений и способности справляться с возросшими обязательствами. Покупатель второй машины в Эстонии при возможности не выберет старый автомобиль, гарантия которого прошла, а история использования неизвестна.

В Литве же, напротив, семьей будет выбрана скорее машина класса премиум чей возраст может превышать и пять лет, а цена не превысит 10 000 евро. Подводя итоги, хочется сказать что выбор жителей Эстонии более взвешен и рационален, так как покупка машины влечет за собой дополнительные затраты, кроме самой стоимости машины, и это не только затраты на бензин, но и обслуживание, ремонт, страховка и ежедневное содержание автомобиля», - прокомментировал результаты исследования руководитель AS SEB Liising Рейн Карофельд.

Несмотря на подъем зарплат и заметный рост экономики, у 12% эстоноземельцев вообще отсутствует личный автомобиль. Соответствующий процент в Литве составил 9% и в Литве - 20%.

«Мы видим, что за последние годы в Эстонии заметно возросло количество людей, которые не желают покупать собственный автомобиль. В основном это выходящие на рынок труда молодые люди, для которых собственная машина уже не является приоритетом. Различные фирмы, предлагающие услуги по совместному проезду, удобная система общественного транспорта, а также постоянно дорожающее топливо еще более способствуют развитию этого тренда. Новым хитом также становится приобретение природосберегающего автомобиля, что для последнее время играет все более значимую роль для покупателя, выбирающего свой первый автомобиль», - подытожил Карофельд.