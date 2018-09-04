Эдвард Лукас: Запад должен перехватить у России инициативу

Из-за этого легко разнервничаться. Российские учения на Кавказе в 2008 году стали прелюдией к войне в Грузии. Одновременно с движением снабжения на восток замечено, что старые танки T-62 отправляются в железнодорожных вагонах на юг, в сторону Украины. Убийство сепаратистского военачальника Александра Захарченко в Донецке, марионеточном государстве России, ожидаемо вызвало воинственную риторику.

Россия разжигает кризис и на восток от оккупированного на Азовском море Крыма, где душит морскую торговлю Украины. Коротко говоря, если Россия захочет резко эскалировать напряжение в отношениях с Западом, у нее для этого имеются и предлог, и средства.

Но что с того? Россия долгое время удерживала инициативу в отношениях с Западом. Кремль решает, когда повышать температуру, а когда ее снижать. Нам — странам ЕС и НАТО — остается только чесать в затылке и спорить между собой, как нам ответить. Если мы не сделаем ничего, мы вызовем дальнейшие провокации. Если наша реакция будет чрезмерной, мы будем выглядеть параноидальными и утратим доверие.

До сих пор мы явно делали слишком мало. Нападки России на Запад стали столь обычными, что мы считаем их нормальными. Вне зависимости от того, что расследование Роберта Мюллера может обнаружить в будущем, уже раскрытый масштаб вмешательства России в политическую систему США шокирует — и когда-то его сочли бы совершенно непростительным. Согласно относящимся к началу августа замечаниям высших сотрудников государственной разведки, усилия продолжаются.

Россия поощряет направленные против иммигрантов настроения в Германии и Швеции и стремится расторгнуть соглашение между Грецией и Македонией, касающееся названия бывшего югославской республики. Она поддержала каталонский сепаратизм и пыталась организовать государственный переворот в Черногории, совершила в Великобритании попытку убийства при помощи нервно-паралитического газа и пытается провести второй газопровод по Балтийскому морю в рамках удобного для Германии соглашения, направленного на причинение вреда Украине. Она поддерживает проводящий геноцид сирийский режим и совершает злодеяния в Ливии.

Полный список ошарашивает. Щупальца российских властей повсюду. Агенты Кремля действуют безнаказанно, предателей много, сопротивление бесполезно. Мы обречены.

Это именно то нервирующее впечатление, которое хочет произвести Кремль, и нельзя, чтобы мы ему поддались. Стоит напомнить, что экономика России равна одной пятой части экономики США (с учетом паритета покупательной способности). По официальным данным, ее военный бюджет сокращается, а не увеличивается.

Политическая система, созданная Путиным и его приятелями, находится в стагнации, а не стабильна. Экономика страны не разнообразна и по-прежнему угнетающим образом зависит от цен на нефть и газ. Нападки и уловки сопровождаются успехом не потому, что Россия сильна, а потому что Запад слаб.

Улучшение ситуации зависит от нас. Увеличивайте сплоченность и сопротивляемость — перехватите инициативу и для разнообразия сыграйте на нервах России. Увеличение военной помощи Украине от США позволило бы, например, сдержать любую эскалацию обстановки на востоке. Попытки православной церкви Украины добиться полной автономии с помощью разрыва последних канонических связей с Московским патриархатом — это находчивый символический шаг, подрывающий фальшивое превосходство российской церковной организации.

Лучше всего было бы очистить нашу систему финансов, позволяющую худшим людям мира (в том числе богатым россиянам) красть, прятать деньги и торговать влиянием. Подробности перечислены в язвительной новой книге "Moneyland" журналиста Оливер Буллоу. В преддверии зимы она должна быть на столе у каждого ответственного за формирование решений лица.

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Эдвард Лукас — автор снискавших международный успех книг «Новая холодная война» и «Обман», журналист и вице-президент действующего в Вашингтоне и Варшаве аналитического центра Center for European Policy Analysis (CEPA).