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  • Президент сегодня принимает новых иностранных послов прямо на Ратушной площади Нарвы

Президент сегодня принимает новых иностранных послов прямо на Ратушной площади Нарвы

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд принимает сегодня верительные грамоты от иностранных послов в Нарве в здании Нарвского колледжа ТУ. Часть церемонии, в которой участвует рота почётного караула, проходит прямо на Ратушной площади города. Канцелярия президента заранее пригласила нарвитян посмотреть на встречу послов.

Проходит 4 церемонии - отдельная для каждого нового посла, прибывшего в Эстонию. Военный оркестр исполняет государственные гимны двух стран, новый посол проходит мимо строя почётного караула и направляется в здание колледжа. На ступенях у входа посла встречает президент Керсти Кальюлайд. Затем президент и посол удаляются в здание для коротких переговоров.

По традиции каждый посол иностранного государства, прибывший в страну, должен вручить главе государства верительные грамоты. Исторически это было письмо от одного короля другому, удостоверяющее, что данный человек действительно является послом. Сейчас в таком письме уже нет необходимости, но красивая церемония сохранилась.

Канцелярия президента заранее пригласила нарвитян посмотреть встречу послов:

"В этот раз в Нарве свои верительные грамоты передадут президенту Кальюлайд четыре новых посла:

В 11.00 чрезвычайный и полномочный посол Ирландии Фрэнсис Кирнан

В 12.00 чрезвычайный и полномочный посол Норвегии Сесиль Анетте Виллох

В 13.00 чрезвычайный и полномочный посол Финляндии Тимо Кантола

В 14.00 чрезвычайный и полномочный посол Швеции Микаэл Эрикссон

Ждем больших и маленьких жителей Нарвы!"

Такое сообщение было опубликовано на странице Керсти Кальюлайд в Фейсбуке на русском и эстонском языках. Интересно, что в соцсети оно продвигалось также на правах рекламы.

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