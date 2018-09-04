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Фото: президент в гостях у нарвских садоводов

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ФОТО: Narva linn

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд побывала в гостях у победителей конкурса «Красивый дом Эстонии» в категории «Частные дома и садовые участки».

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд побывала в гостях у победителей конкурса «Красивый дом Эстонии» в категории «Частные дома и садовые участки» Светланы и Андрея Моревых - победителей 2018 года и у Ирины и Валерия Копосовых – победителей 2009 года. Оба дома находятся в садовом товариществе Adonis ja Salvia.

Гостеприимные хозяева показали свои благоустроенные дворы, сады, обширные цветники и угостили главу государства плодами нового урожая.

Фотографии можно посмотреть ниже.

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