Фото: президент в гостях у нарвских садоводов

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд побывала в гостях у победителей конкурса «Красивый дом Эстонии» в категории «Частные дома и садовые участки» Светланы и Андрея Моревых - победителей 2018 года и у Ирины и Валерия Копосовых – победителей 2009 года. Оба дома находятся в садовом товариществе Adonis ja Salvia.