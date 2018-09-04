Месси впервые с 2006 года не попал в тройку лучших футболистов года по версии ФИФА

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич и египетский форвард английского «Ливерпуля» Мохамед Салах вошли в шорт-лист претендентов на звание лучшему игроку 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает NEWSru со ссылкой на официальный сайт ФИФА.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не попал в тройку финалистов впервые с 2006 года.
В шорт-лист из обнародованной ранее десятки не попали еще шестеро футболистов: французы Рафаэль Варан («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико») и Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), бельгицы Кевин де Брейне («Манчестер Сити») и Эден Азар («Челси»), а также англичанин Харри Кейн («Тоттенхэм»).
Finalists: #TheBest FIFA Men's Player Award 🏆— FIFA.com (@FIFAcom) 3 сентября 2018 г.
🇵🇹 @Cristiano
🇭🇷 @lukamodric10
🇪🇬 @MoSalah
#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/L1ckRiZTv6
Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards, где будет объявлены победитель, пройдет 24 сентября в Лондоне.