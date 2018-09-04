Месси впервые с 2006 года не попал в тройку лучших футболистов года по версии ФИФА

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не попал в тройку финалистов впервые с 2006 года.

В шорт-лист из обнародованной ранее десятки не попали еще шестеро футболистов: французы Рафаэль Варан («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико») и Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), бельгицы Кевин де Брейне («Манчестер Сити») и Эден Азар («Челси»), а также англичанин Харри Кейн («Тоттенхэм»).