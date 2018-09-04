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Месси впервые с 2006 года не попал в тройку лучших футболистов года по версии ФИФА

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Лионель Месси.

ФОТО: David Ramirez / Ukko Images / Pacific Press/Sipa USA

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич и египетский форвард английского «Ливерпуля» Мохамед Салах вошли в шорт-лист претендентов на звание лучшему игроку 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает NEWSru со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не попал в тройку финалистов впервые с 2006 года.

В шорт-лист из обнародованной ранее десятки не попали еще шестеро футболистов: французы Рафаэль Варан («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико») и Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), бельгицы Кевин де Брейне («Манчестер Сити») и Эден Азар («Челси»), а также англичанин Харри Кейн («Тоттенхэм»).

Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards, где будет объявлены победитель, пройдет 24 сентября в Лондоне.

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