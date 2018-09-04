Трех иностранцев не пустили в Эстонию
4 сентября 2018, 12:02
В понедельник, 3 сентября, из Киева в Таллинн прилетел гражданин Украины, который не имел права на въезд в Шенгенскую зону. Ему запретили въезжать в страну и отправили обратно в Киев, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
В тот же день из Москвы в Таллинн прилетели двое граждан Филиппин, у которых отсутствовали необходимые документы и не была понятна цель поездки. Мужчине и женщине запретили въезд в Эстонию и отправили их в Москву.