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Трех иностранцев не пустили в Эстонию

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Аэропорт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Fredrik Sandberg/TT / TT NEWS AGENCY/Scanpix

В понедельник, 3 сентября, из Киева в Таллинн прилетел гражданин Украины, который не имел права на въезд в Шенгенскую зону. Ему запретили въезжать в страну и отправили обратно в Киев, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

В тот же день из Москвы в Таллинн прилетели двое граждан Филиппин, у которых отсутствовали необходимые документы и не была понятна цель поездки. Мужчине и женщине запретили въезд в Эстонию и отправили их в Москву.

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