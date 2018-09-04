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Yandex.Taxi не исключает своего появления и в других городах Эстонии

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Yandex.Taxi. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mikhail Voskresenskiy / Sputnik

Тарту накануне стал вторым городом Эстонии после Таллинна, где можно заказать такси через мобильное приложение Yandex.Taxi. В компании не исключают своего появления и в других городах Эстонии, передает Rus.err.

В пресс-службе предприятия rus.err.ee сообщили, что компания заинтересована в работе в других городах, а решающим фактором может стать даже не число жителей, а наличие партнеров с достаточным для города количеством машин. 

Вместе с тем конкретных планов по расширению деятельности в Эстонии у фирмы сейчас нет.

В Тарту проживает чуть менее 100 000 человек,  На момент запуска к сервису в студенческой столице присоединилось несколько десятков таксистов. 

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