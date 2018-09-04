Yandex.Taxi не исключает своего появления и в других городах Эстонии

В пресс-службе предприятия rus.err.ee сообщили, что компания заинтересована в работе в других городах, а решающим фактором может стать даже не число жителей, а наличие партнеров с достаточным для города количеством машин.

Вместе с тем конкретных планов по расширению деятельности в Эстонии у фирмы сейчас нет.