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Марко Михкельсон вступил в Партию реформ

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Марко Михкельсон.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, бывший член Союза Отечество и Res Publica (IRL) Марко Михкельсон вступил в Партию реформ и в ее рядах будет баллотироваться на парламентских выборах в Харью- и Рапламаа.

По словам Михкельсона, на предстоящих в Эстонии выборах необходимо принять важно решение - поддерживать ли открытость и прогрессивность и извлечь пользу от глобального развития или же быть напуганным, озлобленным и закрытым. «Будучи человеком, который чувствует мир и ценит свободу, я выбирают первый путь, поэтому я принял приглашение Каи Каллас и вступил в Партию реформ», - объяснил он.

Председатель Партии реформ Кая Каллас подчеркнула, что Михкельсон, без сомнения, является одним из ведущих экспертов в области внешней и оборонной политики и имеет исключительно хорошие отношения с ключевыми фигурами стран-союзников.

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