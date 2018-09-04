Марко Михкельсон вступил в Партию реформ

По словам Михкельсона, на предстоящих в Эстонии выборах необходимо принять важно решение - поддерживать ли открытость и прогрессивность и извлечь пользу от глобального развития или же быть напуганным, озлобленным и закрытым. «Будучи человеком, который чувствует мир и ценит свободу, я выбирают первый путь, поэтому я принял приглашение Каи Каллас и вступил в Партию реформ», - объяснил он.