Скандал в латвийской школе: в День знаний дети падали на линейке в обморок, а депутат продолжал выступать

Русский TVNET получил от читателей информацию о том, что вчера во время праздничной линейки в средней школе четверо детей упали в обморок во время выступления депутата.
Стало известно, что вчера во время торжественной линейки в честь начала учебного года в Яуногрской средней школе четверо детей упали в обморок во время выступления депутата местной думы Юрия Лайзанса. Линейку при этом не прервали, а депутат продолжал выступать. Rus.TVNET обратился за комментарием к директору школы Александру Хоруженко.
"Странно и непонятно, почему именно у нас это произошло. От директора ближайшей к нам школы в Лиелварде мы узнали, что там в обморок во время линейки упало восемь человек. Возможно, виной тому стали неблагоприятные погодные условия: было довольно жарко, при этом безветренно, возможно, детям не хватало воздуха, или сказались перепады атмосферного давления. Причем, у нас в обморок падали не первоклашки, а дети постарше. И началось это не потому, что школьники долго стояли. Первый случай произошел уже через 10 минут после начала линейки, потом в обморок начали падать остальные. Линейку мы не прервали, но значительно укоротили", - сказал Александр Хоруженко.
По словам Александра Хоруженко, детей доставили в медицинский кабинет, где их осмотрели школьные медики. Родителям пострадавших детей предложили вызвать скорую помощь, но они отказались.
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Родители огрских школьников подозревают, что причиной обмороков мог стать стресс, неважное состояние здоровья детей, возможно, кто-то из детей в спешке перед линейкой просто забыл позавтракать.