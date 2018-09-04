Скандал в латвийской школе: в День знаний дети падали на линейке в обморок, а депутат продолжал выступать

Стало известно, что вчера во время торжественной линейки в честь начала учебного года в Яуногрской средней школе четверо детей упали в обморок во время выступления депутата местной думы Юрия Лайзанса. Линейку при этом не прервали, а депутат продолжал выступать. Rus.TVNET обратился за комментарием к директору школы Александру Хоруженко.

"Странно и непонятно, почему именно у нас это произошло. От директора ближайшей к нам школы в Лиелварде мы узнали, что там в обморок во время линейки упало восемь человек. Возможно, виной тому стали неблагоприятные погодные условия: было довольно жарко, при этом безветренно, возможно, детям не хватало воздуха, или сказались перепады атмосферного давления. Причем, у нас в обморок падали не первоклашки, а дети постарше. И началось это не потому, что школьники долго стояли. Первый случай произошел уже через 10 минут после начала линейки, потом в обморок начали падать остальные. Линейку мы не прервали, но значительно укоротили", - сказал Александр Хоруженко.