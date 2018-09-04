Эксперт: дети, которых отвозят в школу на машине, совершают в качестве пешеходов больше ошибок

«Осенью, после длинных летних каникул детям следует снова привыкать к дорожному движению, учиться замечать имеющиеся опасности и других участников дорожного движения. Поскольку дети лучше всего учатся в реальной ситуации, то в обучении и закреплении безопасной культуры дорожного движения именно родители играют важную роль», – говорит Йонатан Йыкс, руководитель отдела дорожного страхования Seesam.

В связи с этим страховщик призывает всех родителей в течение первых учебных недель оставлять автомобиль у дома, а путь до школы преодолеть пешком. У детей навыки безопасного движения закрепляются лучше всего в ходе практических уроков, и использование родителями общественного транспорта немного помогает смягчить нервное и хаотическое поведение детей.

Дети, которых отвозят в школу на автомобиле, совершают в качестве пешеходов больше ошибок

По словам страховщика, многие ситуации для взрослого являются само собой разумеющимися, но для детей нет. Проходя дорогу в школу вместе, следовало бы всегда себя ставить на место ребенка и при возможности знакомить его с правилами дорожного движения через игры.

«Пройдя пару раз весь путь, разрешите ребенку взять на себя ведущую роль и наоборот направлять вас согласно правилам дорожного движения. Проходя маршрут до школы, попросите его говорить, куда смотреть при переходе через дорогу, на что обратить внимание и т. д. Если ребенок пару раз замечательно справился с этими заданиями, вы можете ему доверить самостоятельно передвигаться по улицам», – заверяет представитель Seesam.

Совместное прохождение дороги в школу помогает родителю также рассчитать время, которое необходимо, чтобы добраться до школы, поскольку, выходя из дома в последнюю минуту, атмосфера норовит стать нервной, из-за чего дети начинают торопиться. Это в свою очередь способствует возникновению неожиданных опасных ситуаций. «Конечно, короткая дорога в школу не означает, что она обязательно будет безопасной. Планируя маршрут, следовало бы учитывать, чтобы на пути было как можно меньше мест пересечения проезжей части. Последние могли бы быть оснащены светофором и быть хорошо освещены», – наставляет страхователь.

Детей следует научить также налаживать зрительный контакт с водителем, чтобы убедиться, что водитель все же заметил маленького участника дорожного движения. Также ребенок должен при включении зеленого сигнала светофора быть уверенным, что все транспортные средства останавливаются и уступают дорогу. Также те, которые едут в соседних рядах.

«Обязательно следовало бы проводить пешком в школу детей, которых обычно привозят на место на машине. Поскольку у них отсутствует необходимый опыт в качестве пешехода, они начинают оценивать дорожное движение, напротив, с точки зрения водителя. В качестве пешеходов они совершают больше ошибок, чем те дети, которые каждое утро самостоятельно идут в школу», – говорит Йыкс.

Причиной ДТП является неожиданный выход детей на проезжую часть

Если ребенок любит в теплую осеннюю погоду использовать велосипед или самокат, чтобы добраться до школы, или его средством передвижения является общественный транспорт, то эти поездки следовало бы выполнить также и родителям вместе с соответствующими наставлениями. Самой большой опасностью для ребенка, спешащего с автобуса, является переход через дорогу в неположенном месте. А при движении на двухколесных средствах дети норовят переоценить свои способности, поэтому зачастую не успевают пересечь дорогу и оказываются под колесами автомобиля.