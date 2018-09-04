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Испанцы своего добились. Туристы поехали в другие страны

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TOPSHOT - People look at the Sagrada Familia basilica in Barcelona on August 20, 2017, before a mass to commemorate victims of two devastating terror attacks in Barcelona and Cambrils. A grief-stricken Barcelona prepared today to commemorate victims of two devastating terror attacks at a mass in the city's Sagrada Familia church. As investigators scrambled to piece together the attacks which killed 14 people in all, Interior Minister Juan Ignacio Zoido said on August 19 the cell behind the carnage that also injured 120 and plunged the country into shock had been "dismantled," though local authorities took a more cautious tone. / AFP PHOTO / Pascal GUYOT

ФОТО: PASCAL GUYOT / AFP

Число иностранных туристов, посетивших Испанию в июле, впервые за последние 10 лет сократилось. Об этом пишет Fin 24.

Согласно данным Национального института статистики INE, в июле 2018 года число гостей на испанских курортах уменьшилось на 4,9% и составило 2,2 млн человек. И это первое сокращение турпотока, начиная с 2009 года, сообщает turizm.ru.

В последние годы турпоток рос в основном за счет снижения популярности ближневосточных направлений, в том числе из-за проблем с безопасностью. В прошлом году Испания заняла второе место по посещаемости после Франции, обойдя даже Соединенные Штаты. В 2017 году в страну прибыло 82 млн гостей.

Летом 2018 года ситуация начала меняться. Как показывают цифры, европейские туристы, и особенно британцы, составлявшие основной контингент отдыхающих в Испании, вернулись к более дешевым вариантам отдыха в Турции и Тунисе.

Количество иностранных гостей за первые семь месяцев года в Испании увеличилось всего на 0,3% до 47 миллионов, по сравнению с двузначным ростом в 2016 и 2017 годах.

Однако премьер-министр Педро Санчес заявил, что на самом деле никакого снижения нет. И число забронированных номеров на курортах в июле также велико, как и всегда. В то же время иностранные туроператоры отмечают рекордное увеличение бронирований Турции. Например, для британцев именно Анталия сейчас является самым популярным курортом.   

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