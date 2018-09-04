Испанцы своего добились. Туристы поехали в другие страны

Согласно данным Национального института статистики INE, в июле 2018 года число гостей на испанских курортах уменьшилось на 4,9% и составило 2,2 млн человек. И это первое сокращение турпотока, начиная с 2009 года, сообщает turizm.ru.

В последние годы турпоток рос в основном за счет снижения популярности ближневосточных направлений, в том числе из-за проблем с безопасностью. В прошлом году Испания заняла второе место по посещаемости после Франции, обойдя даже Соединенные Штаты. В 2017 году в страну прибыло 82 млн гостей.

Летом 2018 года ситуация начала меняться. Как показывают цифры, европейские туристы, и особенно британцы, составлявшие основной контингент отдыхающих в Испании, вернулись к более дешевым вариантам отдыха в Турции и Тунисе.

Количество иностранных гостей за первые семь месяцев года в Испании увеличилось всего на 0,3% до 47 миллионов, по сравнению с двузначным ростом в 2016 и 2017 годах.