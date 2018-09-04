Ряды Центристской партии покинула и бывший вице-мэр Нарвы Софья Хомякова

«Как и многие другие мои уже бывшие нарвские коллеги по Центристской партии, я вышла из ее рядов по причине отношения руководства партии к своим членам, которым предъявили подозрения в коррупции. Вместо того, чтобы стоять за них горой, как-то поддерживать, центральное правление партии заняло резкую, осуждающую позицию. В ситуации, когда не было ни обвинений, ни судебных решений», - сказала порталу Rus.ERR Хомякова, вступившая в Центристскую партию в октябре 2016 года.