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  • Ряды Центристской партии покинула и бывший вице-мэр Нарвы Софья Хомякова

Ряды Центристской партии покинула и бывший вице-мэр Нарвы Софья Хомякова

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Софья Хомякова. Архивное фото.

ФОТО: Илья Смирнов

В список лиц, которые в августе покинули ряды Центристской партии, вошла и бывший вице-мэр Нарвы, ныне руководитель муниципального учреждения Narva Linna Arendus Софья Хомякова.

«Как и многие другие мои уже бывшие нарвские коллеги по Центристской партии, я вышла из ее рядов по причине отношения руководства партии к своим членам, которым предъявили подозрения в коррупции. Вместо того, чтобы стоять за них горой, как-то поддерживать, центральное правление партии заняло резкую, осуждающую позицию. В ситуации, когда не было ни обвинений, ни судебных решений», - сказала порталу Rus.ERR Хомякова, вступившая в Центристскую партию в октябре 2016 года.

Отвечая на вопрос, готова ли она в будущем вернуться в Центристскую партию, Софья Хомякова ответила, что будет смотреть по ситуации: «Сегодня она сложилась так, что чуть ли не в тот же день, когда появилась новость о подозрениях в коррупции, правление Центристской партии призвало подозреваемых практически уйти на улицу».

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