Microsoft снова переделает Skype

Как пояснил директор по дизайну Skype и Outlook Питер Скиллман (Peter Skillman), в прошлом году компания пробовала ряд новшеств в дизайне, но пользователям они не понравились, поскольку усложняли доступ к основным функциям приложения. Также он отметил, что Highlights оказались совсем невостребованными и не нравились большинству пользователей, пишет ferra.ru.