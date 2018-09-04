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Microsoft снова переделает Skype

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Skype'i uus disain mobiiltelefonil.

ФОТО: Skype

Компания Microsoft проводит очередное обновление интерфейса Skype. После этого редизайна из приложения пропадет функция Highlights - аналог «историй».

Как пояснил директор по дизайну Skype и Outlook Питер Скиллман (Peter Skillman), в прошлом году компания пробовала ряд новшеств в дизайне, но пользователям они не понравились, поскольку усложняли доступ к основным функциям приложения. Также он отметил, что Highlights оказались совсем невостребованными и не нравились большинству пользователей, пишет ferra.ru.

Опубликованные Highlights пользователи могут скачать до 30 сентября 2018 года. В новом дизайне акцент в интерфейсе разработчики делают на основные функции: чаты, голосовые и видеозвонки.

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