Microsoft снова переделает Skype
4 сентября 2018, 13:13
Компания Microsoft проводит очередное обновление интерфейса Skype. После этого редизайна из приложения пропадет функция Highlights - аналог «историй».
Как пояснил директор по дизайну Skype и Outlook Питер Скиллман (Peter Skillman), в прошлом году компания пробовала ряд новшеств в дизайне, но пользователям они не понравились, поскольку усложняли доступ к основным функциям приложения. Также он отметил, что Highlights оказались совсем невостребованными и не нравились большинству пользователей, пишет ferra.ru.
Опубликованные Highlights пользователи могут скачать до 30 сентября 2018 года. В новом дизайне акцент в интерфейсе разработчики делают на основные функции: чаты, голосовые и видеозвонки.