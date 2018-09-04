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Акции Danske падают из-за подозрений в отмывании денег

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Логотип Danske Bank. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX DENMARK/REUTERS

Акции крупнейшего датского банка Danske Bank упали во вторник в связи с последними новостями о предположительном отмывании денег в эстонском филиале.

Рыночная ценность Danske упала на датской бирже за первый час торговли более чем на 6 процентов (1,6 млрд евро) после опубликованной Financial Times новости, что только за 2013 год через эстонский филиал Danske прошли российские деньги на сумму 30 млрд долларов.

Речь идет о заказанном банком Danske рапортом, который составила консалтинговая фирма Promontory Financial и с черновиком которого смогли ознакомиться журналисты из Financial Times.

Выводы вызывают много вопросов о том, сколько и когда руководство банка Danske знало о том, какое количество денег прошло через небольшой эстонский филиал. Скандальные сделки проходили в период 2007-2015, кульминационным был 2013 год, когда депозиты не являющихся резидентами клиентов эстонского филиала Danske составляли около 30 млрд долларов. В этом году произошло около 80 000 сделок.

«Мы не можем подтвердить конкретную информацию, которая упоминалась в СМИ», - сообщил Danske Bank в пресс-релизе.

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