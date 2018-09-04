Акции Danske падают из-за подозрений в отмывании денег

Рыночная ценность Danske упала на датской бирже за первый час торговли более чем на 6 процентов (1,6 млрд евро) после опубликованной Financial Times новости, что только за 2013 год через эстонский филиал Danske прошли российские деньги на сумму 30 млрд долларов.

Речь идет о заказанном банком Danske рапортом, который составила консалтинговая фирма Promontory Financial и с черновиком которого смогли ознакомиться журналисты из Financial Times.

Выводы вызывают много вопросов о том, сколько и когда руководство банка Danske знало о том, какое количество денег прошло через небольшой эстонский филиал. Скандальные сделки проходили в период 2007-2015, кульминационным был 2013 год, когда депозиты не являющихся резидентами клиентов эстонского филиала Danske составляли около 30 млрд долларов. В этом году произошло около 80 000 сделок.