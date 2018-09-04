Украина подготовила на осень около 20 ударов по России

Прокремлевское интернет-издание Украина.ру, принадлежащее МИА «Россия сегодня», подсчитало подготовленные к рассмотрению антироссийские законопроекты, в которых предусмотрены новые ограничения и запреты, касающиеся России.

Накануне спикер Верховной Рады сообщил, что к нынешней сессии подготовлено более 50 законов. Основными задачами депутатов станут безопасность Украины от России, укрепление союза с НАТО, евроинтеграция и создание мощной украинской армии. Министерству обороны Украины хотят разрешить напрямую сотрудничать с Пентагоном по вопросам закупки вооружения из США. Депутаты намерены изменить Конституцию Украины, чтобы предоставить НАТО возможность размещать свои военные базы на ее территории.

Парламентарии Николай Княжицкий и Андрей Иванчук (оба из «Народного фронта»), Анна Гопко из «Самопомощи», Андрей Кожемякин из «Батькивщины», Нина Южанина и Михаил Довбенко из пропрезидентского блока имени Порошенко предлагают ввести криминальное наказание за отрицание военной агрессии России против Украины, ограничить в правах россиян, запретить украинцам ездить в Россию, не ввозить в страну книги из РФ, не показывать российские фильмы и не пускать из России артистов.

Кроме того, предполагается маркировать товары из России и ЛНР/ДНР, запретить на территории Украины работу российских банков и ввести «особый статус» Украинской православной церкви.

Как сообщает «Интерфакс», Верховной Раде предстоит также принять новый закон о языке в связи с отменой Конституционным судом закона, разрешавшего использовать русский язык как государственный в регионах, где численность меньшинств превышала 10%. В парламенте зарегистрированы аж пять соответствующих законопроектов. Напомним, в 2012 году Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет (Луганская обл.), Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным.

МИД Украины подготовил для Верховной Рады пакет документов для денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, заключенного в 1997 году. Когда Крым в 2014 году «вошли» в состав России, то, по мнению Киева, Москва «нарушила все, что возможно в этом договоре», а именно - статью 2 о необходимости уважать территориальную целостность стран-участников Договора и нерушимость существующих между ними границ. Президент Украины Петр Порошенко дал указание подготовить необходимые документы и внести их на рассмотрение парламента. В парламенте уже заявили, что не намерены продлевать действие Договора. Первый замспикера Рады Ирина Геращенко пояснила, что автоматической пролонгации не будет. Украина также намерена подать иски против России в международные суды за нарушение ею конкретных статей и пунктов Договора.

Украинские депутаты намерены продлить действие закона об особом статусе Донбасса, который истекает в октябре 2018 года. Закон «О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят Радой еще в 2014 году, а год назад был продлен на год, но с оговоркой, которая блокирует его вступление в действие до момента обретения полного контроля над территорией. В России считают, что это ключевой документ для политического урегулирования на востоке Украины, а ситуация, когда закон фактически не действует означает отказ от реализации минских соглашений.

В эту же осеннюю сессию украинские парламентарии должны принять президентский законопроект, предлагающий установить официальным приветствием в армии лозунг украинских националистов «Слава Украине!». Напомним, эта фраза с ответом «Героям слава!» в сочетании с вытягиванием вверх правой руки была принята в качестве организационного пароля-приветствия для членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в России) в период Второй мировой войны.