Суд прекратил уголовное преследование Прийта Кутсера

Во вторник, 4 сентября, Харьюский уездный суд постановил прекратить уголовное дело в отношении бывшего столичного чиновника Прийта Кутсера. Он был одним фигурантов масштабного дела о коррупции, ключевой фигурой которого является экс-мэр Таллинна, в прошлом многолетний председатель Центристской партии Эдгар Сависаар, передает Rus.err.