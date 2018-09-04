Суд прекратил уголовное преследование Прийта Кутсера
4 сентября 2018, 13:50
Во вторник, 4 сентября, Харьюский уездный суд постановил прекратить уголовное дело в отношении бывшего столичного чиновника Прийта Кутсера. Он был одним фигурантов масштабного дела о коррупции, ключевой фигурой которого является экс-мэр Таллинна, в прошлом многолетний председатель Центристской партии Эдгар Сависаар, передает Rus.err.
С инициативой прекратить судебное преследование Кутсера выступила прокуратура. По словам государственного прокурора Стевена-Христо Эвестуса, вина Кутсера невысока, а общественный интерес к его дальнейшему уголовному преследованию отсутствует.
"Он сделал необходимые выводы, больше не работает в публичном секторе, и, по заверению Таллинна, не нанес никакого ущерба городу", - пояснил Эвестус.