Приводите двор в порядок? Таллинн поможет

Квартирные товарищества Таллинна могут ходатайствовать о субсидиях на приведение в порядок дворовых территорий, сообщает Raepress.
Процедура подачи, рассмотрения ходатайств и выплаты субсидий в рамках проекта "Зеленый двор" упрощена и ускорена. «Если раньше надо было ходатайствовать до начала работ, то теперь электронное ходатайство нужно подавать лишь после их проведения и оплаты», - отметила вице-мэр Таллинна Эха Вырк. За пять лет по проекту "Зеленый двор" субсидии получили 458 квартирных товариществ
Финансируются такие работы, как рубка и обрезка деревьев, подготовка клумб к весне и так далее. Разумеется, для рубки отживших свое или создающих опасность деревьев надо получить разрешение от департамента окружающей среды. При необходимости можно получить помощь и консультацию в департаменте городского имущества.
Ходатайство можно подать ЗДЕСЬ.