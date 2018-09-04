Приводите двор в порядок? Таллинн поможет

Процедура подачи, рассмотрения ходатайств и выплаты субсидий в рамках проекта "Зеленый двор" упрощена и ускорена. «Если раньше надо было ходатайствовать до начала работ, то теперь электронное ходатайство нужно подавать лишь после их проведения и оплаты», - отметила вице-мэр Таллинна Эха Вырк. За пять лет по проекту "Зеленый двор" субсидии получили 458 квартирных товариществ