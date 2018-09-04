Фото: Toyota представила новый универсал Corolla

Универсал Toyota Corolla Touring Sports построен с использованием модульной архитектуры TNGA. Спереди установлены стойки Макферсон, а сзади – заново спроектированная многорычажная подвеска. Впервые для «Короллы» доступна адаптивная подвеска (AVS). Колесная база модели достигает 2700 миллиметров. Это на 60 и 100 миллиметров больше, чем у хэтчбека и прежнего универсала Auris. По этому показателю новинка теперь близка к Octavia Combi, пишет motor.ru.

По сравнению с машиной предыдущего поколения новый универсал имеет более низкий центр тяжести. Достигнуто это за счет изменения расположения опор двигателя, высоты установки кресел и размещение батареи под задним рядом сидений.

Компания Toyota представила универсал Corolla Touring Sports нового поколения. На европейском рынке модель придет на смену Auris Touring Sports. Как и хэтчбек, машина построена на платформе GA-C, а ее гамма двигателей состоит из бензинового турбомотора и двух гибридных силовых установок.

«Сараи», которые мы любим

Универсал Toyota Corolla Touring Sports построен с использованием модульной архитектуры TNGA. Спереди установлены стойки Макферсон, а сзади – заново спроектированная многорычажная подвеска. Впервые для «Короллы» доступна адаптивная подвеска (AVS). Колесная база модели достигает 2700 миллиметров. Это на 60 и 100 миллиметров больше, чем у хэтчбека и прежнего универсала Auris. По этому показателю новинка теперь близка к Octavia Combi.

По сравнению с машиной предыдущего поколения новый универсал имеет более низкий центр тяжести. Достигнуто это за счет изменения расположения опор двигателя, высоты установки кресел и размещение батареи под задним рядом сидений.

По данным производителя, при колесной базе в 2700 миллиметров Corolla Touring Sports располагает наибольшим в классе пространством для ног задних пассажиров. Объем багажного отсека универсала составляет 598 литров (у Auris Touring Sports этот показатель был скромнее — 507 литров).

Европейским покупателям Toyota Corolla Touring Sports предложат с бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра и мощностью 116 лошадиных сил, а также гибридными агрегатами на базе двигателей 1.8 и 2.0. Отдача — 122 и 180 сил соответственно.

В список оснащения модели войдет проекционный дисплей, аудиосистема JBL премиум-класса, беспроводная зарядка для смартфонов.

Публичный дебют универсала состоится в октябре на Парижском автосалоне.