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В Таллиннском дворце бракосочетаний начинается ремонт

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Таллиннский ЗАГС.

ФОТО: Liis Treimann

В связи с ремонтом здания Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния по адресу Пярнуское шоссе, 67, с 19 сентября акты будут записываться по адресу Роозикрантси, 12, а торжественная регистрация бракосочетаний начнет проходить по этому адресу с 28 сентября, сообщает Раэпресс.

Руководитель департамента Карин Каск отметила, что ремонтные работы в соответствии с договором должны завершиться к 1 апреля 2019 года.

Внимание! В связи с переездом, приема не будет 17 и 18 сентября. Регистрации рождений и смерти будут проходить в волостных управах, жителей города будут обслуживать также уездные чиновники департамента.

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