В Таллиннском дворце бракосочетаний начинается ремонт

В связи с ремонтом здания Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния по адресу Пярнуское шоссе, 67, с 19 сентября акты будут записываться по адресу Роозикрантси, 12, а торжественная регистрация бракосочетаний начнет проходить по этому адресу с 28 сентября, сообщает Раэпресс.