Путин и Медведев поддержат Собянина в "день тишины" в парке "Зарядье"

"Жизнь-то в городе идет"

Выборы в Москве в этот раз пройдут без сильной конкуренции. Активные критики Собянина - оппозиционеры Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие - не смогли зарегистрировать свои кандидатуры из-за муниципального фильтра.

В избирательном бюллетене будет пять кандидатур - три от парламентских партий, одна от партии "Союз горожан", а также один самовыдвиженец (Собянин). Как показал опрос Би-би-си, проведенный на прошлой неделе, многие москвичи почти не знают, как выглядят кандидаты и даже как их зовут.

Публичная встреча Путина с основным кандидатом на губернаторских выборах - важный политический жест и неотъемлемая часть избирательной кампании многих губернаторов. Так, например, этим летом Путин встретился с врио губернаторов Амурской области, Алтайского края, Омской области, Новосибирской области, Кемеровской области и другими. Всего 9 сентября пройдут выборы 22 губернаторов.

Однако, по мнению Мосгоризбиркома, встреча кандидата в мэры Москвы с президентом накануне дня голосования агитацией вовсе не является.

"Речь идет о выполнении мэром своих служебных обязанностей, а не о предвыборном мероприятии. Агитация подразумевает какие-то действия в пользу конкретного кандидата. У нас то метро открывается, то еще что-то. Жизнь-то в городе идет, тем более это день города. Никакого нарушения избирательного законодательства здесь нет", - сказал Би-би-си председатель городской избирательной комиссии Валентин Горбунов в ответ на вопрос, не нарушат ли Собянин, Путин и Медведев закон.

Согласно избирательному кодексу Москвы, регулирующему выборы мэра, агитацией считается "выражение предпочтения какому-либо кандидату", "распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате" "в сочетании с позитивными либо негативными комментариями", а также "деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату".

Парк "Зарядье", открытый в 2017 году, стал главным предметом гордости московской мэрии. Его называли одним из самых популярных мест в Москве во время чемпионата мира по футболу, кадры с ним демонстрируют в предвыборной агитации Собянина, а также в роликах с призывами прийти голосовать.

"Прямой агитации там, скорее всего, не будет, но то, что это информационное присутствие одного кандидата в СМИ - это очевидно. Это тот самый случай, когда вроде бы ничего не нарушается, но все понимают, что это издевательство", - считает политолог Александр Кынев.

По его словам, несмотря на законодательные ограничения, у одних кандидатов есть преимущества появляться в СМИ за счет профессиональной деятельности, а у других нет.

"В США, например, эта проблема решена по-другому. Там нет никаких ограничений на агитацию и все равны. У нас же одних закон ограничивает, а власть регулярно использует информационные поводы, чтобы присутствовать в СМИ накануне дня голосования и в день голосования. Это не уникальная ситуация, так делают многие губернаторы", - отмечает Кынев.

Не в первый раз