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Фото: квартира в необычном доме в тихом центре Таллинна

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ФОТО: KV.EE

В продаже появилась светлая и стильная квартира на улице Койду, в шестиэтажном доме оригинальной архитектуры и необычного вида. 

В квартире площадью 58,8 квадратных метров находятся: гостиная с открытой кухней, из которой можно выйти на большую лоджию площадью 10 квадратных метров, две спальни, прихожая и санузел.

ФОТО: KV.EE

Дизайн в квартире достаточно спокойный, что может понравиться людям с разными вкусами. Стены покрашены в светлые тона, на полу натуральный паркет. Лоджия выходит в тихий и зеленый внутренний двор.

ФОТО: KV.EE

В цену входит кухонная мебель с интегрированной бытовой техникой: электроплитой, духовкой, вытяжкой, холодильником, посудомоечной машиной. Можно поговорить с продавцом и об остальной мебели. 

Подробная информация и фотографии находятся ЗДЕСЬ.

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