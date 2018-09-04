Фото: квартира в необычном доме в тихом центре Таллинна

В квартире площадью 58,8 квадратных метров находятся: гостиная с открытой кухней, из которой можно выйти на большую лоджию площадью 10 квадратных метров, две спальни, прихожая и санузел.

ФОТО: KV.EE

Дизайн в квартире достаточно спокойный, что может понравиться людям с разными вкусами. Стены покрашены в светлые тона, на полу натуральный паркет. Лоджия выходит в тихий и зеленый внутренний двор.

ФОТО: KV.EE

В цену входит кухонная мебель с интегрированной бытовой техникой: электроплитой, духовкой, вытяжкой, холодильником, посудомоечной машиной. Можно поговорить с продавцом и об остальной мебели.