«Русский салон»: Rus.Postimees разыгрывает билеты на вечер романса и поэзии!

Филиал Эстонского исторического музея – замок Маарьямяэ (бывшая летняя резиденция графа Орлова-Давыдова), недавно распахнувший свои двери после основательной реконструкции, открывает нынешней осенью в своих стенах романтический Русский музыкальный салон.
Первый концерт нового цикла Eesti Kontsert состоится 15 сентября в 17.00, портал Rus.Postimees разыгрывает два комплекта из двух билетов на это мероприятие. Русские романсы и поэзию в этот вечер представят в замке Прийт Волмер и Рене Соом – очень разносторонние артисты. Любимцы публики, блистающие на сцене Национальной оперы, в первую очередь прославились как талантливые оперные певцы, однако наряду с оперным пением они успешно принимают участие и в драматических постановках театра Varius. Результатом такого сотрудничества и стала интересная программа, объединяющая русскую музыку и поэтические отрывки.
Следующая встреча в Русском салоне пройдет 1 декабря – в первый день зимы. Романсы прозвучат в исполнении известного тенора Вячеслава Резниченко. Затем гости будут приглашены в Русский салон уже весной: 2 марта и 6 апреля. На заключительном концерте сезона творчество Чайковского, Рубинштейна, Глинки и Свиридова представит в замке Маарьямяэ эстонец украинского происхождения, оперный бас Павло Балакин.
Цикл концертов «Русский салон» подготовлен в сотрудничестве с Эстонским историческим музеем.
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