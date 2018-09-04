«Русский салон»: Rus.Postimees разыгрывает билеты на вечер романса и поэзии!

Первый концерт нового цикла Eesti Kontsert состоится 15 сентября в 17.00, портал Rus.Postimees разыгрывает два комплекта из двух билетов на это мероприятие. Русские романсы и поэзию в этот вечер представят в замке Прийт Волмер и Рене Соом – очень разносторонние артисты. Любимцы публики, блистающие на сцене Национальной оперы, в первую очередь прославились как талантливые оперные певцы, однако наряду с оперным пением они успешно принимают участие и в драматических постановках театра Varius. Результатом такого сотрудничества и стала интересная программа, объединяющая русскую музыку и поэтические отрывки.