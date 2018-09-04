Вт, 4.09.2018
Россия сегодня ушла куда-то слишком далеко от рок-н-ролльных ценностей Вадим Штепа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Культура
  • «Русский салон»: Rus.Postimees разыгрывает билеты на вечер романса и поэзии!

«Русский салон»: Rus.Postimees разыгрывает билеты на вечер романса и поэзии!

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Русский салон.

ФОТО: Афиша мероприятия

Филиал Эстонского исторического музея – замок Маарьямяэ (бывшая летняя резиденция графа Орлова-Давыдова), недавно распахнувший свои двери после основательной реконструкции, открывает нынешней осенью в своих стенах романтический Русский музыкальный салон.

Первый концерт нового цикла Eesti Kontsert состоится 15 сентября в 17.00, портал Rus.Postimees разыгрывает два комплекта из двух билетов на это мероприятие. Русские романсы и поэзию в этот вечер представят в замке Прийт Волмер и Рене Соом – очень разносторонние артисты. Любимцы публики, блистающие на сцене Национальной оперы, в первую очередь прославились как талантливые оперные певцы, однако наряду с оперным пением они успешно принимают участие и в драматических постановках театра Varius. Результатом такого сотрудничества и стала интересная программа, объединяющая русскую музыку и поэтические отрывки.

Следующая встреча в Русском салоне пройдет 1 декабря – в первый день зимы. Романсы прозвучат в исполнении известного тенора Вячеслава Резниченко. Затем гости будут приглашены в Русский салон уже весной: 2 марта и 6 апреля. На заключительном концерте сезона творчество Чайковского, Рубинштейна, Глинки и Свиридова представит в замке Маарьямяэ эстонец украинского происхождения, оперный бас Павло Балакин.

Цикл концертов «Русский салон» подготовлен в сотрудничестве с Эстонским историческим музеем.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

Условия розыгрыша вы найдете в окошке ниже, там же можно легко и быстро принять участие в конкурсе. Желаем всем удачи!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ