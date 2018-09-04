Вт, 4.09.2018
Утверждать, что система юстиции прогнила, так же хорошо, как утверждать, что прогнили исполнительная или законодательная власти Райт Марусте
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Опрос: Тимошенко усилила свои позиции среди кандидатов в президенты Украины

Опрос: Тимошенко усилила свои позиции среди кандидатов в президенты Украины

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Юлия Тимошенко.

ФОТО: Stringer/Sputnik

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко имеет наибольшую поддержку среди респондентов, которые намерены принимать участие в выборах президента Украины, и нарастила ее по сравнению с маем этого года.

Согласно данным опроса, проведенного в августе Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, ее поддерживают 17,8% респондентов, которые намереваются принять участие в голосовании (в мае он составлял 13,3%).

Далее в президентском рейтинге идут лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - 8,4%, действующий президент Петр Порошенко - 7,9%, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович - 6,7%, сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко - 6,4%.

Шоумен Владимир Зеленский, который пока не заявлял о намерении баллотироваться в президенты, имеет поддержку в 6,1% среди тех, кто намерен голосовать. Лидера Радикальной партии Олега Ляшко поддерживают 5,8%. Певец Святослав Вакарчук, который также не декларировал намерения стать кандидатом в президенты, может набрать 5,6% голосов.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центра Разумкова с 16 по 22 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ