Опрос: Тимошенко усилила свои позиции среди кандидатов в президенты Украины

Согласно данным опроса, проведенного в августе Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, ее поддерживают 17,8% респондентов, которые намереваются принять участие в голосовании (в мае он составлял 13,3%).

Далее в президентском рейтинге идут лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - 8,4%, действующий президент Петр Порошенко - 7,9%, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович - 6,7%, сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко - 6,4%.

Шоумен Владимир Зеленский, который пока не заявлял о намерении баллотироваться в президенты, имеет поддержку в 6,1% среди тех, кто намерен голосовать. Лидера Радикальной партии Олега Ляшко поддерживают 5,8%. Певец Святослав Вакарчук, который также не декларировал намерения стать кандидатом в президенты, может набрать 5,6% голосов.