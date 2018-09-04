Картина дня: скандал вокруг банка Danske набирает обороты, чемпионство Сильдару и Михкельсон вступил в Партию реформ

СМИ: около 30 миллиардов долларов прошли через эстонский филиал Danske Bank

Объем денег из России и других стран бывшего СССР, проходивших через эстонское отделение Danske Bank, достигал почти $30 млрд в год, показало проведенное датским банком независимое расследование, пишет Financial Times. Читайте далее...

Марко Михкельсон вступил в Партию реформ

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, бывший член Союза Отечество и Res Publica (IRL) Марко Михкельсон вступил в Партию реформ и в ее рядах будет баллотироваться на парламентских выборах в Харью- и Рапламаа. Читайте далее...

Келли Сильдару стала четырехкратной чемпионкой мира среди юниоров

Эстонская спортсменка Келли Сильдару во вторник, 4 сентября, завоевала свою вторую золотую медаль на проходящем в Новой Зеландии чемпионате мира по фристайлу среди юниоров. Читайте далее...

Дешевая иностранная рабочая сила – быстрое, но не лучшее решение

Опрошенные Postimees ученые-экономисты и аналитики считают, что смягчение в отношении внутренней и трудовой миграции значительно улучшило бы ситуацию с нехваткой рабочей силы, но в долгосрочной перспективе такое решение они видят далеко небезоблачным. Читайте далее...

IKEA в Латвии уже попала в первый скандал

Читательница Latvijas Avīze возмущена, что в недавно открытом в Риге магазине IKEA покупателей не обслуживают на государственном языке. Администрация IKEA извинилась и обещала разобраться в ситуации. Читайте далее...

Пресса Британии: эстонская машина по отмыванию 30 млрд долларов

Черновик с результатами расследования, проведенного крупнейшим датским банком, видел журналист FT. Теперь руководству Danske Bank необходимо будет объяснить, кто и когда знал об огромных денежных потоках, проходивших через небольшой эстонский филиал. Читайте далее...

Галерея: на Японию обрушился мощнейший тайфун

Во вторник на западное побережье Японии обрушился тайфун Джеби, который называют самым мощным за последние 25 лет. Читайте далее...

Ряды Центристской партии покинула и бывший вице-мэр Нарвы Софья Хомякова

В список лиц, которые в августе покинули ряды Центристской партии, вошла и бывший вице-мэр Нарвы, ныне руководитель муниципального учреждения Narva Linna Arendus Софья Хомякова. Читайте далее...

Суд прекратил уголовное преследование Прийта Кутсера