Картина дня: скандал вокруг банка Danske набирает обороты, чемпионство Сильдару и Михкельсон вступил в Партию реформ

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями вторника.
СМИ: около 30 миллиардов долларов прошли через эстонский филиал Danske Bank
Объем денег из России и других стран бывшего СССР, проходивших через эстонское отделение Danske Bank, достигал почти $30 млрд в год, показало проведенное датским банком независимое расследование, пишет Financial Times. Читайте далее...
Марко Михкельсон вступил в Партию реформ
Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, бывший член Союза Отечество и Res Publica (IRL) Марко Михкельсон вступил в Партию реформ и в ее рядах будет баллотироваться на парламентских выборах в Харью- и Рапламаа. Читайте далее...
Келли Сильдару стала четырехкратной чемпионкой мира среди юниоров
Эстонская спортсменка Келли Сильдару во вторник, 4 сентября, завоевала свою вторую золотую медаль на проходящем в Новой Зеландии чемпионате мира по фристайлу среди юниоров. Читайте далее...
Дешевая иностранная рабочая сила – быстрое, но не лучшее решение
Опрошенные Postimees ученые-экономисты и аналитики считают, что смягчение в отношении внутренней и трудовой миграции значительно улучшило бы ситуацию с нехваткой рабочей силы, но в долгосрочной перспективе такое решение они видят далеко небезоблачным. Читайте далее...
IKEA в Латвии уже попала в первый скандал
Читательница Latvijas Avīze возмущена, что в недавно открытом в Риге магазине IKEA покупателей не обслуживают на государственном языке. Администрация IKEA извинилась и обещала разобраться в ситуации. Читайте далее...
Пресса Британии: эстонская машина по отмыванию 30 млрд долларов
Черновик с результатами расследования, проведенного крупнейшим датским банком, видел журналист FT. Теперь руководству Danske Bank необходимо будет объяснить, кто и когда знал об огромных денежных потоках, проходивших через небольшой эстонский филиал. Читайте далее...
Галерея: на Японию обрушился мощнейший тайфун
Во вторник на западное побережье Японии обрушился тайфун Джеби, который называют самым мощным за последние 25 лет. Читайте далее...
Ряды Центристской партии покинула и бывший вице-мэр Нарвы Софья Хомякова
В список лиц, которые в августе покинули ряды Центристской партии, вошла и бывший вице-мэр Нарвы, ныне руководитель муниципального учреждения Narva Linna Arendus Софья Хомякова. Читайте далее...
Суд прекратил уголовное преследование Прийта Кутсера
Во вторник, 4 сентября, Харьюский уездный суд постановил прекратить уголовное дело в отношении бывшего столичного чиновника Прийта Кутсера. Читайте далее...