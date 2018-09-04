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  • Картина дня: скандал вокруг банка Danske набирает обороты, чемпионство Сильдару и Михкельсон вступил в Партию реформ

Картина дня: скандал вокруг банка Danske набирает обороты, чемпионство Сильдару и Михкельсон вступил в Партию реформ

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Логотип Danske Bank. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями вторника.

СМИ: около 30 миллиардов долларов прошли через эстонский филиал Danske Bank

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Марко Михкельсон вступил в Партию реформ

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, бывший член Союза Отечество и Res Publica (IRL) Марко Михкельсон вступил в Партию реформ и в ее рядах будет баллотироваться на парламентских выборах в Харью- и Рапламаа. Читайте далее...

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Эстонская спортсменка Келли Сильдару во вторник, 4 сентября, завоевала свою вторую золотую медаль на проходящем в Новой Зеландии чемпионате мира по фристайлу среди юниоров. Читайте далее...

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Пресса Британии: эстонская машина по отмыванию 30 млрд долларов

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