Обвиненный в приеме допинга биатлонист Устюгов посетовал на отсутствие поддержки

Устюгов оказался среди четверых подозреваемых в употреблении допинга российских биатлонистов. Остальные трое - Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов. Он получил соответствующее уведомление от Международного союза биатлонистов (IBU) и обязан отреагировать в течение 14 дней.

«Неделю провели в консультациях и поисках поддержки. В СБР, к сожалению, мне дали понять, что не готовы нам помогать. Мы обратились за помощью к нашему руководству, к Михаилу Прохорову и Сергею Кущенко, которые всегда нас поддерживали. Обвинения смешные. Пока работают юристы, подробностей не могу озвучивать, но все эти якобы доказательства нарушения антидопинговых правил основаны исключительно на обвинениях Родченкова», - цитирует Устюгова РИА «Новости».

«Все допинг-тесты за всю мою спортивную карьеру были отрицательными, и все их я сдавал в точном соответствии с правилами. Дико, что с учетом всего этого нас сейчас заставляют оправдываться», - добавил спортсмен Устюгов.

Президент СБР Владимир Драчев сообщил ТАСС, что Устюгов не просил у организации помощи по допинговому делу.

«Смотря в чем оказывать помощь. Если мы говорим о финансовой помощи, то это одно, если о юридической - другое. Что он имел в виду, мне сложно сказать, поскольку я не видел и не слышал его заявления. На эту тему он к нам не обращался, пока мы проводим только консультации. Не знаю, почему он так решил, лично я с ним еще не разговаривал. Но я знаю, что с ним общались на тему того, какая ему необходима поддержка, спрашивали о его планах и совместных дальнейших действиях», - рассказал Драчев.

Владимир Драчев возглавляет СБР с весны 2018 года. Прохоров был президентом СБР с 2008 по 2014 годы, Кущенко - вице-президентом.