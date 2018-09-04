Пример Таллинна заразителен: Дюнкерк перешел на бесплатный общественный транспорт
4 сентября 2018, 15:00
До сих пор общественный транспорт в Дюнкерке был бесплатным только по выходным, но с 1 сентября Дюнкерк стал самым крупным городом Франции, полностью перешедшим на бесплатный общественный транспорт.
Мэр Таллинна Таави Аас участвует в международной конференции по бесплатному общественному транспорту во французском городе Дюнкерк.
Аас поздравил мэра Дюнкерка Патриса Вергрита с таким поворотным событием, и они оба подтвердили решимость способствовать распространению бесплатного общественного транспорта, подчеркнув, что именно по примеру таких городов, как Дюнкерк и Таллинн, развернулась дискуссия на эту тему в Париже, Бухаресте и многих городах Германии.
«Мы открыты и готовы поделиться своим опытом», - заявил на конференции Аас.