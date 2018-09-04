Пример Таллинна заразителен: Дюнкерк перешел на бесплатный общественный транспорт

Аас поздравил мэра Дюнкерка Патриса Вергрита с таким поворотным событием, и они оба подтвердили решимость способствовать распространению бесплатного общественного транспорта, подчеркнув, что именно по примеру таких городов, как Дюнкерк и Таллинн, развернулась дискуссия на эту тему в Париже, Бухаресте и многих городах Германии.