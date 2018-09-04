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Пример Таллинна заразителен: Дюнкерк перешел на бесплатный общественный транспорт

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A bus of the German intercity bus service FlixBus drives past the Palais Garnier opera house on May 19, 2015 in Paris. The leader in transport services by bus in Germany, the start-up Flixbus, launched its services in Paris on May 19, 2015. The company now operates in 15 European countries. AFP PHOTO / THOMAS SAMON

ФОТО: THOMAS SAMSON/AFP

До сих пор общественный транспорт в Дюнкерке был бесплатным только по выходным, но с 1 сентября Дюнкерк стал самым крупным городом Франции, полностью перешедшим на бесплатный общественный транспорт.

Мэр Таллинна Таави Аас участвует в международной конференции по бесплатному общественному транспорту во французском городе Дюнкерк.

Аас поздравил мэра Дюнкерка Патриса Вергрита с таким поворотным событием, и они оба подтвердили решимость способствовать распространению бесплатного общественного транспорта, подчеркнув, что именно по примеру таких городов, как Дюнкерк и Таллинн, развернулась дискуссия на эту тему в Париже, Бухаресте и многих городах Германии.

«Мы открыты и готовы поделиться своим опытом», - заявил на конференции Аас.

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