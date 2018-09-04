Фото: стена с акцентом

Представляем вашему вниманию несколько способов акцентного декорирования стены в гостиной.

Радикальное окрашивание

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Этот вариант не требует значительных усилий с вашей стороны и является доступным во всех отношениях. Тем не менее, если вы придерживаетесь традиционных взглядов на обустройство гостиных, лучше сразу переходите к следующему пункту.

Этот же посвящен необычному колористическому решению, а именно перекрашиванию одной из стен в чистый черный, алый, желтый и другие броские тона. Уверены, люди прогрессивные, не опасающиеся влияния таких цветов, с удовольствием возьмут на заметку этот способ, ведь он способен кардинально изменить образ всего помещения.

Кирпичная кладка

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Использование натуральных материалов в гостиной с целью декоративного акцента с помощью красивой и характерной фактуры обречено на успех. Следовательно, вас ничего не должно останавливать в желании сделать комнату еще более элегантной и неповторимой.

Всего одной стены достаточно, чтобы вокруг нее, покрытой декоративным кирпичом или рельефной глазурованной плиткой, была выстроена вся остальная обстановка гостиной.

Неожиданный декор

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Оформляя акцентную стену в гостиной, старайтесь отойти от привычных и понятных всем способов декорирования. Картины в резных рамах, — это красиво, но вряд ли кого-нибудь удивит. Попробуйте пофантазировать и использовать предметы новаторские, или вообще не предназначенные для подвешивания на стены.

Конечно, выбранные вещи следует адаптировать к стилю вашего интерьера, если только это не фьюжн или эклектика, подготовить их, стилизовать, а возможно, немного переделать. Можно, к примеру, выбрать объект необычной формы, но окрасить его в тон, подходящий к основным цветам комнаты.