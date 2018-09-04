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  • Фото: смотрите, какой подсолнух вырастили наши северные соседи!

Фото: смотрите, какой подсолнух вырастили наши северные соседи!

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Päevalill.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Финским садоводам удалось вырастить подсолнухи огромной высоты, передает портал Kodustill со ссылкой на социальные сети. 

Подсолнух - традиционно высокий цветок, и двухметровым подсолнухом уже никого не удивишь.

Но вот Тийна Силльван написала в финской тематической группе садоводов-любителей Puutarha ja piha в Facebook, что ее семья вырастила подсолнухи высотой 3,5 метров!

ФОТО: Facebook

Больше информации - ЗДЕСЬ.

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