Фото: смотрите, какой подсолнух вырастили наши северные соседи!

Подсолнух - традиционно высокий цветок, и двухметровым подсолнухом уже никого не удивишь.

Но вот Тийна Силльван написала в финской тематической группе садоводов-любителей Puutarha ja piha в Facebook, что ее семья вырастила подсолнухи высотой 3,5 метров!