Rus.Postimees.eeВаш домФото: смотрите, какой подсолнух вырастили наши северные соседи!Фото: смотрите, какой подсолнух вырастили наши северные соседи!rus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать4 сентября 2018, 17:32Päevalill.ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix BalticsФинским садоводам удалось вырастить подсолнухи огромной высоты, передает портал Kodustill со ссылкой на социальные сети. Подсолнух - традиционно высокий цветок, и двухметровым подсолнухом уже никого не удивишь.Но вот Тийна Силльван написала в финской тематической группе садоводов-любителей Puutarha ja piha в Facebook, что ее семья вырастила подсолнухи высотой 3,5 метров!ФОТО: FacebookБольше информации - ЗДЕСЬ.садсадовникцветы