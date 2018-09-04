Раймонд Кальюлайд: Таллинн не планирует строить дорогу через лесопарк Мериметса

«Мериметса был взят под охрану в прошлом году решением горсобрания и в соответствующем документе ясно говорится о том, что строительство дороги на территории лесопарка исключено. Речь идет о зоне отдыха, которую пыхья-таллиннцы активно используют и которую мы планируем благоустроить, чтобы улучшить условия проведения досуга на свежем воздухе. Так что ни в коем случае там не будет никакой дороги или улицы», - сказал Кальюлайд.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна, обусловленные ростом населения проблемы с организацией дорожного движения и парковкой действительно существуют, причем они усугубляются. Однако ключ к их решению содержится не в строительстве новых магистралей, а в развитии сети велосипедных дорожек и общественного транспорта.

«Проблема не в узких дорогах и не в пропускной способности перекрестков, а в том, что автомобилей слишком много. Поэтому город должен инвестировать в развитие альтернативных возможностей передвижения. Что, кстати, и делается.