Эстония усилит контроль, чтобы вредители из Китая и Белоруссии не попали в ЕС

Сельскохозяйственный департамент в исполнение решения Европейской комиссии усилит проверки деревянной тары из Китая и Белоруссии для предотвращения попадания в Европу чужеродных вредителей, передает Rus.err.
Проверки будут усилены с 1 октября, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Контролю будут подлежать как деревянная тара, используемая при перевозке различных товаров (камни, изделия из железа и стали, машины и оборудование и пр.), так и деревянные поддоны, ввозимые как отдельный товар.
Соответствующее решение было принято Европейской комиссией с целью воспрепятствовать распространению вредителей растений, в первую очередь азиатского усача (Anoplophora glabripennis), которыми часто заражена деревянная тара из третьих стран.
Фитосанитарный контроль предполагает осмотр всей деревянной тары, чтобы убедиться в ее безопасности и соответствии требованиям Международных стандартов по фитосанитарным мерам (ISPM 15).