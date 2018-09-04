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Эстония усилит контроль, чтобы вредители из Китая и Белоруссии не попали в ЕС

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Флаги Эстонии и Европейского союза в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: PETRAS MALUKAS/AFP/Scanpix

Сельскохозяйственный департамент в исполнение решения Европейской комиссии усилит проверки деревянной тары из Китая и Белоруссии для предотвращения попадания в Европу чужеродных вредителей, передает Rus.err.

Проверки будут усилены с 1 октября, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Контролю будут подлежать как деревянная тара, используемая при перевозке различных товаров (камни, изделия из железа и стали, машины и оборудование и пр.), так и деревянные поддоны, ввозимые как отдельный товар.

Соответствующее решение было принято Европейской комиссией с целью воспрепятствовать распространению вредителей растений, в первую очередь азиатского усача (Anoplophora glabripennis), которыми часто заражена деревянная тара из третьих стран.

Фитосанитарный контроль предполагает осмотр всей деревянной тары, чтобы убедиться в ее безопасности и соответствии требованиям Международных стандартов по фитосанитарным мерам (ISPM 15).

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