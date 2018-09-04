Эстония усилит контроль, чтобы вредители из Китая и Белоруссии не попали в ЕС

Проверки будут усилены с 1 октября, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Контролю будут подлежать как деревянная тара, используемая при перевозке различных товаров (камни, изделия из железа и стали, машины и оборудование и пр.), так и деревянные поддоны, ввозимые как отдельный товар.

Соответствующее решение было принято Европейской комиссией с целью воспрепятствовать распространению вредителей растений, в первую очередь азиатского усача (Anoplophora glabripennis), которыми часто заражена деревянная тара из третьих стран.