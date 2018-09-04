В России опасаются вмешательства Google в местные выборы

Роскомнадзор и ЦИК предупредили ряд интернет-компаний, в том числе Google, о недопустимости вмешательства в выборы в России. Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин, выступая во вторник, 4 сентября, на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета заявил, что сервисы и инструменты Google становятся площадками, "размещающими противоправный, незаконный контент, напрямую нарушающий нормы законодательства РФ по выборам".

Тем самым, по его мнению, "рядом заинтересованных в дестабилизации обстановки в РФ лиц делаются попытки привлечения пользователей к незаконной деятельности в интернете". Субботин заявил также, что Facebook и Twitter знают о претензиях к Google в связи с грядущими выборами, выразил надежду, что они среагируют должным образом.

Навального подозревают в использовании рекламных инструментов Google

Член ЦИК Александр Клюкин детализировал заявление Субботина, указав, что "речь идет о том, что господин Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении 9 сентября в день голосования рекламы массового мероприятия, которое носит политический характер". По его словам, компания была проинформирована, что такие мероприятия в Единый день голосования незаконны.