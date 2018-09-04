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В России опасаются вмешательства Google в местные выборы

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The brand logo of Alphabet Inc's Google is seen outside its office in Beijing, China August 8, 2018. Picture taken with a fisheye lens. REUTERS/Thomas Peter

ФОТО: THOMAS PETER / REUTERS

Роскомнадзор и ЦИК озабочены тем, что Google и его сервисы становятся площадками, размещающими контент, "нарушающий нормы законодательства РФ по выборам". Прежде всего речь идет о рекламе Навального на YouTube, передает dw.com.

Роскомнадзор и ЦИК предупредили ряд интернет-компаний, в том числе Google, о недопустимости вмешательства в выборы в России. Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин, выступая во вторник, 4 сентября, на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета заявил, что сервисы и инструменты Google  становятся площадками, "размещающими противоправный, незаконный контент, напрямую нарушающий нормы законодательства РФ по выборам".

Тем самым, по его мнению, "рядом заинтересованных в дестабилизации обстановки в РФ лиц делаются попытки привлечения пользователей к незаконной деятельности в интернете". Субботин заявил также, что Facebook и Twitter знают о претензиях к Google в связи с грядущими выборами, выразил надежду, что они среагируют должным образом.

Навального подозревают в использовании рекламных инструментов Google

Член ЦИК Александр Клюкин детализировал заявление Субботина, указав, что "речь идет о том, что господин Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении 9 сентября в день голосования рекламы массового мероприятия, которое носит политический характер". По его словам, компания была проинформирована, что такие мероприятия в Единый день голосования  незаконны.

Глава комиссии Совета федерации Андрей Климов указал, что в ближайшие дни может появиться официальное заявление, предостерегающее компанию Google о недопустимости нарушения российского избирательного законодательства.      

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