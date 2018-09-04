Во Франции преступники похитили у туристов драгоценности и люксовые вещи на миллион евро

Инцидент произошел вечером в понедельник, 3 сентября, около 22:30 по местному времени на выезде на автостраду А1. Прокуратура города Бобиньи (департамент Сен-Сен-Дени в регионе Иль-де-Франс), расположенного в пригороде Парижа, начала расследование, сообщает Le Parisien.

Жертвами четырех налетчиков стали трое россиян, которые незадолго до нападения приземлились на частном самолете в аэропорту "Ле Бурже". Грабители на автомобиле намеренно врезались в такси россиян.

Когда такси с туристами остановилось, преступники в перчатках и масках, открыв автомобиль, забрали у них сумки с драгоценностями и чемоданы с люксовой одеждой. Жертвы сопротивления не оказали.

Пострадавшие оценили стоимость похищенных ювелирных изделий в 500 тысяч евро. По их словам, примерно столько же стоила и дизайнерская одежда, унесенная грабителями. В то же время в полиции предупреждают, что оценка ущерба может быть необъективной.

Дело о дерзком ограблении расследует Управление по борьбе с организованной преступностью. Между тем водитель такси, на котором ехали россияне, сообщил, что у него украли телефон после того, как он снял на камеру микроавтобус преступников.