В Латвии за сексуальное использование беспомощного мужчины задержаны три человека, в том числе священник

В Латвии по подозрению в сексуальном использовании находящегося в беспомощном состоянии мужчины Госполиция задержала трех человек, включая представителя религиозной конфессии, сообщили агентству BNS в полиции.
В августе отдел Госполиции по борьбе с торговлей людьми и сутенерством получил от одной из неправительственных организаций информацию о том, что несколько мужчин, возможно, сексуально использовали находящегося в беспомощном состоянии совершеннолетнего мужчину с нарушениями умственного развития.
29 августа в Риге и Резекне были задержаны трое мужчин - 1945, 1955 и 1958 гг. рожд. Проведя два обыска, полицейские изъяли для проверки различные видео- и фотофайлы.
Начат уголовный процесс о торговле людьми, совершенной в группе лиц по предварительному сговору. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 12 лет.
Начат также уголовный процесс о сексуальном насилии, совершенном в группе лиц с использованием беспомощного состояния потерпевшего, за которое грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.
В отношении мужчин 1945 и 1955 гг. рожд. в качестве меры пресечения избран арест, в отношении мужчины 1958 г. рожд. - мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
В поле зрения полиции подозреваемые ранее не попадали.
Потерпевший мужчина проходит оплаченный государством курс реабилитации.