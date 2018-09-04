В Латвии за сексуальное использование беспомощного мужчины задержаны три человека, в том числе священник

В августе отдел Госполиции по борьбе с торговлей людьми и сутенерством получил от одной из неправительственных организаций информацию о том, что несколько мужчин, возможно, сексуально использовали находящегося в беспомощном состоянии совершеннолетнего мужчину с нарушениями умственного развития.

29 августа в Риге и Резекне были задержаны трое мужчин - 1945, 1955 и 1958 гг. рожд. Проведя два обыска, полицейские изъяли для проверки различные видео- и фотофайлы.

Начат уголовный процесс о торговле людьми, совершенной в группе лиц по предварительному сговору. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 12 лет.

Начат также уголовный процесс о сексуальном насилии, совершенном в группе лиц с использованием беспомощного состояния потерпевшего, за которое грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.

В отношении мужчин 1945 и 1955 гг. рожд. в качестве меры пресечения избран арест, в отношении мужчины 1958 г. рожд. - мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В поле зрения полиции подозреваемые ранее не попадали.